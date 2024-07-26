網傳「新北市領取重陽禮金須登記」 社會局：假訊息！

新北市社會局表示，網傳「新北市領取重陽禮金須登記」是假訊息。（圖由新北市社會局提供）

2024/07/26 12:52

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局表示，重陽節將至，近日有社群平台流傳今年新北敬老金領取方式，指稱「65歲以上長輩記得申請！符合資格最高2萬元一次入帳，忘記『登記』全數充公」，新北社會局提醒大家，該訊息是「錯誤消息」，請民眾勿信、勿隨意轉傳。

社會局表示，近日有不少里長及民眾接到Line貼出上述內容，紛紛向區公所詢問，社會局表示，往年已辦妥匯款者，免重覆申請，重陽禮金預計於今年10月2日直接入帳；若選擇領取現金者，亦「無需」至區公所「登記」，9月底前戶籍地區公所將寄發通知信；如希望領取方式改成匯款，亦可於8月23日前至區公所申請。

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新北市重陽禮金致贈對象為重陽節當月（今年10月）滿65歲以上，於重陽節當月底前設籍已滿1年，且至重陽節當日（今年10月11日）前1個月仍持續設籍者，致贈金額為：65至79歲1500元、80至89歲2000元、90至99歲5000元，滿100歲為2萬元。

社會局表示，為讓長者知悉是否符合重陽禮金領取資格，「新北市重陽禮金查詢系統」已於今年6月上線，只要登錄身分證號及生日，即可查到領取方式及金額。系統查詢結果在補助方式欄位顯示「匯入個人帳戶」，表示已提供過帳戶，今年重陽禮金將直接撥入該指定帳戶；如補助方式欄位顯示「領取現金」，則表示長輩未提供過帳戶，今年重陽禮金將以現金發放。

若原本以現金領取的長輩希望「改成匯款者」，亦請務必於8月23日前攜帶身分證、存摺至新北市各區公所填妥「113年重陽節敬老禮金金融帳戶申請書」，或至「新北市政府社會局網站－老人福利專區」下載重陽禮金匯款申請書，填寫後寄回；選擇匯款者，重陽禮金預計於10月2日入帳。

有關新北市重陽禮金相關資訊，可至新北市社會局網頁老人福利-新北市重陽禮金專區查詢，也提醒長輩，請勿隨意提供金融帳戶給陌生人，如遇有詐騙疑慮，請撥打165防詐騙專線或洽新北社會局（02）29603456轉3766。

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