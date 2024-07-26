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花蓮近海上午規模5.1地震 氣象署：仍屬0403餘震

今天上午花蓮近海發生一起規模5.1的地震，仍屬於0403花蓮大地震的餘震之一。（氣象署提供）

今天上午花蓮近海發生一起規模5.1的地震，仍屬於0403花蓮大地震的餘震之一。（氣象署提供）

2024/07/26 12:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（26日）上午10時24分，花蓮近海發生一起規模達5.1的地震，花蓮縣鹽寮最大震度達4級、台北市也有1級。中央氣象署認為，這起地震仍屬於今年0403花蓮大地震的餘震之一。

氣象署地震測報中心科長廖哲緯說明，這起地震比較深，因此民眾對震度的感受比較小，也還未達到發布國家級警報的標準。他指出，這次地震發生在板塊碰撞帶交界處，本來就是地震的好發地區。

廖哲緯說，統計從0403花蓮大地震後，目前已經累計1611個餘震，這和之前預測在主震之後仍會有持續3個月到6個月的餘震相符，不過有感餘震數量已經持續下降中。

廖哲緯特別點出，目前的0403餘震中，規模達到6以上、屬於較大的地震數量有8個，「之前統計是6個，增加兩個的原因是因為在重新匯入資料後確認做調整，把兩個本來規模還沒到6的餘震，經調整確認後有達到規模6」。

廖哲緯說，這樣的調整本來就會進行，地震當下發布的是「地震速報」，本來就會在之後採用更精細的資料做更完整的描述。他也提醒民眾，在凱米颱風大雨過後又發生地震，整體地質狀況不穩定，如果大家前往山區要多留意。

今天上午花蓮近海發生一起規模5.1的地震，仍屬於0403花蓮大地震的餘震之一。（氣象署提供）

今天上午花蓮近海發生一起規模5.1的地震，仍屬於0403花蓮大地震的餘震之一。（氣象署提供）

今天上午花蓮近海發生一起規模5.1的地震，仍屬於0403花蓮大地震的餘震之一。（氣象署提供）

今天上午花蓮近海發生一起規模5.1的地震，仍屬於0403花蓮大地震的餘震之一。（氣象署提供）

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