為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北市85至98歲敬老禮金 明年加碼為3000元

台北市長蔣萬安（左5）等人宣布2024年台北市重陽節活動開跑。（記者林承鴻攝）

台北市長蔣萬安（左5）等人宣布2024年台北市重陽節活動開跑。（記者林承鴻攝）

2024/07/26 12:19

〔記者林承鴻／台北報導〕2024年台北市重陽節活動以「悠遊臺北‧敬老卡自在 樂遊徵件活動」為主軸，邀請長輩分享使用敬老卡的一日遊行程規劃，將評選出12名得獎者可各獲得1萬元禮券。另外，北市85歲至98歲長者敬老禮金明年將提高為3000元，預計增加9800萬元預算發放。

今年北市重陽節活動徵件主題分為「藝文共學習」及「健康樂生活」，長輩可選擇任一主題規劃一日遊行程，行程中須至少使用敬老卡1次，2個組別將各評選出6名敬老卡達人，每人可獲得1萬元禮券，鼓勵長者多加使用敬老卡。

台北市長蔣萬安表示，去年恢復重陽敬老禮金發放，未來對長輩的照顧要更全面細緻，希望推出更貼心的服務，讓長輩不再只能依賴照顧者，要讓長輩自主、健康生活，開開心心享受人生。

台北市社會局局長姚淑文說，明年開始北市85歲至98歲長者重陽敬老禮金將提高為3000元，增加預算約9800萬，待今年議會審議通過，明年就可發放。敬老禮金除了可直接匯入帳戶外，也可以使用敬老卡到捷運車站或超商靠卡領取。

今年台北市重陽敬老禮金發放標準為，65歲至98歲發放1500元、99歲以上發1萬元，發放對象為設籍台北市至重陽節當日達3個月以上，且當年12月31日年滿65歲以上之長輩。

姚淑文預告，將擴大國道客運北北基桃宜路線，可使用敬老卡搭乘補助車資，預計10月實施。今年重陽節會與台北市立動物園合作，適逢動物園110週年，邀請長輩到動物園參與銀髮貴人表演活動。另外也會舉辦銀髮服務表揚大會，向持續投入社會服務的長者及協助關懷照顧長輩的服務人員致敬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東市重陽節敬老禮金加碼 65歲就能領取
2024/06/20 13:08

屏東市重陽節敬老禮金加碼 65歲就能領取
敬老卡擴大使用、大腸癌篩檢擴大對象 7/1起新北市15項新措施將上路
2024/06/26 16:05

敬老卡擴大使用、大腸癌篩檢擴大對象 7/1起新北市15項新措施將上路

新板特區豪宅王 三重新作首購青睞
博愛座爭議不斷！78歲衛子雲「高齡不敢坐」 曝常被司機瞪
2024/07/20 20:13

博愛座爭議不斷！78歲衛子雲「高齡不敢坐」 曝常被司機瞪
北市敬老、愛心卡搭台鐵 北北基桃宜起訖最高補助150點
2024/07/13 17:24

北市敬老、愛心卡搭台鐵 北北基桃宜起訖最高補助150點

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播