北市85至98歲敬老禮金 明年加碼為3000元

台北市長蔣萬安（左5）等人宣布2024年台北市重陽節活動開跑。（記者林承鴻攝）

2024/07/26 12:19

〔記者林承鴻／台北報導〕2024年台北市重陽節活動以「悠遊臺北‧敬老卡自在 樂遊徵件活動」為主軸，邀請長輩分享使用敬老卡的一日遊行程規劃，將評選出12名得獎者可各獲得1萬元禮券。另外，北市85歲至98歲長者敬老禮金明年將提高為3000元，預計增加9800萬元預算發放。

今年北市重陽節活動徵件主題分為「藝文共學習」及「健康樂生活」，長輩可選擇任一主題規劃一日遊行程，行程中須至少使用敬老卡1次，2個組別將各評選出6名敬老卡達人，每人可獲得1萬元禮券，鼓勵長者多加使用敬老卡。

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台北市長蔣萬安表示，去年恢復重陽敬老禮金發放，未來對長輩的照顧要更全面細緻，希望推出更貼心的服務，讓長輩不再只能依賴照顧者，要讓長輩自主、健康生活，開開心心享受人生。

台北市社會局局長姚淑文說，明年開始北市85歲至98歲長者重陽敬老禮金將提高為3000元，增加預算約9800萬，待今年議會審議通過，明年就可發放。敬老禮金除了可直接匯入帳戶外，也可以使用敬老卡到捷運車站或超商靠卡領取。

今年台北市重陽敬老禮金發放標準為，65歲至98歲發放1500元、99歲以上發1萬元，發放對象為設籍台北市至重陽節當日達3個月以上，且當年12月31日年滿65歲以上之長輩。

姚淑文預告，將擴大國道客運北北基桃宜路線，可使用敬老卡搭乘補助車資，預計10月實施。今年重陽節會與台北市立動物園合作，適逢動物園110週年，邀請長輩到動物園參與銀髮貴人表演活動。另外也會舉辦銀髮服務表揚大會，向持續投入社會服務的長者及協助關懷照顧長輩的服務人員致敬。

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