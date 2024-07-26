離島、兩岸船班旅客注意！航港局公布今停航航線

凱米颱風離開台灣，但海象仍不佳，交通部航港局今天（26日）上午公布今天船班停航航班，共16航線，包括國內12航線、兩岸4航線，計165航次停航。示意圖。（資料照）

2024/07/26 10:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風離開台灣，但海象仍不佳，交通部航港局今天（26日）上午公布今天船班停航航班，共16航線，包括國內12航線、兩岸4航線，計165航次停航，分別有國內149航次、兩岸16航次。航港局呼籲，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

停航航班和航次：

1、高雄-馬公：全部停航（2航次）。

2、布袋-馬公：全部停航（10航次）。

3、臺南將軍-澎湖東吉：全部停航（2航次）。

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4、東港-小琉球：全部停航（52航次）。

5、鹽埔-小琉球：全部停航（14航次）。

6、金門-石井：全部停航（2航次）。

7、金門-五通：全部停航（6航次）。

8、富岡-綠島：全部停航（16航次）。

9、富岡-蘭嶼：全部停航（6航次）。

10、後壁湖-蘭嶼：全部停航（8航次）。

11、基隆-馬祖：預估全部停航（1航次）。

12、北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）。

13、馬祖福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。

14、南竿-莒光：全部停航（6航次）。

15、南竿-北竿：全部停航（30航次）。

16、南竿-東引：全部停航（2航次）。

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