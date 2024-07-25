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南投縣明天停班停課 倒垃圾了！6鄉鎮市恢復收運

南投縣埔里鎮在內等6個鄉鎮市，明天恢復垃圾清運。（記者佟振國翻攝）

南投縣埔里鎮在內等6個鄉鎮市，明天恢復垃圾清運。（記者佟振國翻攝）

2024/07/25 22:41

〔記者佟振國／南投報導〕鄉親注意！南投縣明天（26日）停止上班上課，但埔里鎮在內6個鄉鎮市垃圾正常收運，埔里鎮公所提醒民眾及早準備，注意安全，若遇危險路段無法進入收運，也請民眾諒解。

受凱米颱風影響，南投縣明天停止上班上課，但考量民眾災後清理家園與多日未倒垃圾，埔里、草屯、南投、國姓、名間、竹山等6個鄉鎮市恢復垃圾清運，停止收運垃圾鄉鎮則是集集、鹿谷、仁愛、中寮、水里、魚池、信義等7鄉鎮。

埔里鎮公所說，垃圾收運時間為每週日、一、三、五計4天，因凱米颱風影響，南投縣從週三起連續3天停止上班上課，由於週二、週六皆是非收運日，若明（26）日也不收運垃圾，全鎮將一連5天沒有收運垃圾，鄉親要等到週日（28日）才能倒垃圾，對民眾日常生活勢必有不小影響，因此決定明天加班收運垃圾。

公所指出，清潔隊明天仍平日正常時間執行垃圾收運，請民眾及早準備並注意安全，由於颱風的影響仍持續，如遇危險路段，導致清潔隊人員、車輛無法進入收運，也請民眾見諒。

至於週五的市區5大定點收運點包括仁愛公園、埔里高工、南光國小、八德路綜合性身心障礙福利復健服務中心、信義路與中山路口，則是暫停一次，民眾可多利用手機APP下載「樂圾通」隨時掌握垃圾車動態。

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