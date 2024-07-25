高雄掃到颱風尾淹大水 衛生局：清理家園勿赤腳防染病

清理家園應提防感染鉤端螺旋體病。（高雄市衛生局提供）

2024/07/25 22:47

〔記者許麗娟／高雄報導〕凱米颱風挾帶西南氣流的豐沛雨量，造成高雄市今（25）日多處積淹水，隨著中午過後退潮，加上雨勢漸歇，市區多處淹水下午開始消退，民眾清理家園的同時，高雄市衛生局提醒，清理家園勿赤腳及穿拖鞋，避免受傷或感染病菌。

高雄市衛生局指出，雨後會將排水溝裡的病原菌沖至地面，民眾於清理家園的污水、污泥或災害廢棄物時，務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

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若大掃除後出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

衛生局亦提醒，豪雨可能導致飲用水濁度上升，若住宅的蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用或飲用包裝水；廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。

居家環境可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍擦拭，限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手，如果無法取得肥皂和清水時，可以使用酒精含量60至95%的乾洗手液清潔雙手，以降低疾病感染的風險。

另因現為登革熱的流行季節，衛生局呼籲，災後48小時內應主動巡視居家環境，並落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外各種積水容器或場域並澈底清除積水，如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤、屋頂、地下室等，如地下室積水未退，請儘速抽水或先投放漂白水，不讓病媒蚊有機可趁。

淹水過後清理家園，民眾應注意穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免受傷或感染病菌。（記者許麗娟攝）

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