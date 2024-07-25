凱米過後陸海空交通情形一次看！台9線搶通要3天

凱米颱風侵台，包括鐵、公路都有受災。（交通部提供）

2024/07/25 20:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風逐漸遠離，許多人關心陸、海、空交通狀況，鐵路和公路都有受災，交通部長李孟諺說明，要第一線人員安全的前提下，盡速恢復交通狀況。

交通部公布最新資訊：

航空

•26日起國際線恢復正常，國內線大部分正常營運

•民航局持續協調加開班機，應對疏運需求

•視情況可能啟動軍機疏運計畫

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鐵路

•安全無虞下儘速進行搶修，持續加強監測路線安全，達到確保行車安全條件下再行通車

•台鐵公司密切監控路線狀況，逐步恢復列車行駛

公路

•公路局持續進行災害搶修，部分路段仍在搶通中

•台9線部分路段因土石流影響，預計需3天以上才能初步搶通單車道

海運

•多起外籍船舶擱淺及疑似沉沒事故，航港局已成立應變小組處理

•持續進行人員搜救及評估船體移除等事宜

交通部提醒，出門前請先確認交通狀況，避免前往災區或管制區域並遵從現場工作人員指示。

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