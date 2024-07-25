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台9線、台20線、台29線受災嚴重 交通部：確保安全下盡速搶通

蘇花公路台9線164.4土石流搶災作業。（公路局提供）

蘇花公路台9線164.4土石流搶災作業。（公路局提供）

2024/07/25 19:21

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風侵台造成多處公路嚴重受損，特別是台9線、台20線、台29線部分路段有土石流和路基流失造成道路中斷；交通部部長李孟諺今晚（25日）說明，務必在優先確保工程人員安全的前提下，視情況納入搶修工作以縮短搶通的時間。

李孟諺在今天下午再度視察公路局勘災和搶救情形，針對災情較嚴重的台9線、台20線及台29線等3路段部分地區，受土石流、路基流失等影響造成道路中斷路段，要求要先確保工程人員安全後，再視情況納入搶修工作。

台9線蘇花公路是往返花蓮地區的重要道路，其中匯德隧道和崇德隧道附近大量土石泥流造成道路阻斷，這是該路段搶通作業至關重要之處，李孟諺說，請第一線工程單位務必運用相關搶救災資源並加強與橫向單位的聯繫加速搶通。

另外，台20線明霸克露橋引道流失約150公尺，及台29臨11線之3處路基流失各約100到200公尺，已使梅蘭三里、錫安山及那瑪夏地區成為孤島，公路局已先聯繫高雄市政府災害應變中心協處，並以搶通人行及車行便道為優先策略，請工程人員在安全下儘速執行。

公路局已預警性封閉18座橋梁及26處路段，其中台7甲線武陵路段、台8線新佳陽路段和里明隧道、台16線大灣路段和地利路段、台21線信義路段等重要公路軸線，受颱風降雨影響，有零星落石、邊坡坍方、路樹倒塌造成公路阻斷情形，公路局說明已備妥人力、機具，待風雨趨緩後即辦理巡查清坍復建作業。

蘇花公路台9線164.4土石流搶災作業。（公路局提供）（記者吳亮儀攝）

蘇花公路台9線164.4土石流搶災作業。（公路局提供）（記者吳亮儀攝）

明霸克露橋斷。（高忠德議員團隊提供）（記者吳亮儀攝）

明霸克露橋斷。（高忠德議員團隊提供）（記者吳亮儀攝）

蘇花公路台9線161.2k匯德隧道北側土石流畫面。（公路局提供）（記者吳亮儀攝）

蘇花公路台9線161.2k匯德隧道北側土石流畫面。（公路局提供）（記者吳亮儀攝）

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