凱米颱風奏樂！狂吹台南「口琴屋頂」旋律曝光

凱米颱風吹襲下，台南市北區立人國小校舍屋頂變成「口琴屋頂」，演奏美妙音符。（記者洪瑞琴翻攝）

2024/07/25 20:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕凱米颱風強風暴雨狂襲，重創各地，風嘯雨聲在台南北區立人國小校屋頂上卻變成美妙旋律。許姓民眾拍下畫面分享說，「凱米會吹風笛」，也有網友留言，「台南有『口琴屋頂』」 、「凱米瘋了」。

許姓民眾說，住在立人國小附近大樓，今天颱風假乖乖待在家，隨興在陽台觀看颱風動靜，意外發現學校屋頂像是會吹笛子，天地間的「自然音響」聲音可不小，其他人看了短片後，也都說「像極了」！

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承辦第64屆全國科展科教展覽組活動的土城高中老師黃慰華，也是台南市國教輔導團自然領域的執行祕書，他解釋，窗戶的間隙都有些許的差異，當外面強風吹過，風壓產生的氣流通過時會有不同的震動頻率，因此就好像是高低起伏的音樂，聽起來就彷佛在演奏樂曲一般。原理類似笛子、口琴，但如果仔細聽，所發出的樂曲是單調而且重複的。

黃慰華說，鐵皮的間隙也都可能會產生呼嘯聲音，我們如果待在室內，在窗邊所聽到陣風吹過時，瞬間也會有高音出現。另外，從畫面中看出建築物屋頂是波浪鋼板，所以聲音的來源也可能是它，同樣可能因強風吹過時被浪板凹凸表面所影響，最後產生聽到的聲音也會有所不同。

網友則留言，「風雨交響曲」、「自然神曲」、「巨人站在屋頂上吹口哨」。

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