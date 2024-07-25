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炸雨大淹水+大潮！大城鄉僅56人撤離 鄉長：不排除強制

濁水溪暴漲，彰化縣大城鄉頂庄哨所前一處人工土堤潰堤，被沖出近5公尺大的破洞。（記者陳冠備攝）

濁水溪暴漲，彰化縣大城鄉頂庄哨所前一處人工土堤潰堤，被沖出近5公尺大的破洞。（記者陳冠備攝）

2024/07/25 18:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕凱米颱風帶來強大豪雨，造成濁水溪暴漲，彰化縣大城鄉台西村頂庄哨所前人工土堤今天清晨潰堤，沖出5公尺大破洞，翌日凌晨又逢年度大潮，大城鄉公所決定撤離台西村等6村約4423人，國軍也出動60名軍力協助，不過到下午6點為止，僅56人同意撤離。大城鄉公所說，將視晚間漲潮狀況，若是情況危急，將會強制撤離。

濁水溪滾滾大水沖到彰化下游遇到海水漲潮，鄰近出海口的大城鄉海邊海水倒灌況，沖垮堤防，一戶人家一樓瞬間淹沒，消防隊獲報緊急救出一家四口。

大城鄉長陳玉照說，被沖垮的堤防位於頂庄哨所前的濁水溪出海口，是當地農民為了通往潮間帶文蛤場，以土泥築起一道長度超過百米的防洪牆，濁水溪水大暴漲，土牆無法承受，被沖破一個大洞，約5公尺大，破洞距離公堤約20公尺，若海水倒灌造成溢堤，沿岸低窪處村落容易淹水，因此預先啟動撤離機制，並不是公堤潰堤而緊急撤離。

陳玉照說，目前出海口持續暴漲，加上降雨不斷，水量未退，晚間還有一次大漲潮等情況，未免居民生命財產安全受到威脅，決定勸離出海口沿岸的台西、頂庄、山腳、潭墘、永和及公館等六村約4423位村民，請他到到西港國小、大城國小等處所避難。

「20年來最大的一次颱風！」78歲村民許新財說，大約20年前賀伯颱風來襲，造成當地淹水，濁水溪出現溢堤，當時也撤離，幸好最後無事。這次颱風來勢洶洶，加上入夜後有大潮，擔心妻子跟他兩人年紀大，行動又不方便，來不及疏散，所以配合公所撤離到避難所。

大城鄉公所說，截至今天傍晚6點，共有52位鄉民撤離到緊急避難收容所，其中，西港國小安置10人，大城國小42人，自行依親4人，收容空間跟物資相當充裕。陳玉照提醒，明天（26日）凌晨有大漲潮，已派員監控水位，若發生溢堤，立即強制撤離。

大城鄉一戶人家一樓瞬間淹沒，消防隊獲報緊急救出一家四口。（民眾提供）

大城鄉一戶人家一樓瞬間淹沒，消防隊獲報緊急救出一家四口。（民眾提供）

濁水溪暴漲，大城鄉公所對岸邊人民勸離到緊急避難所避難，國軍也出動60名軍力協助。（記者陳冠備攝）

濁水溪暴漲，大城鄉公所對岸邊人民勸離到緊急避難所避難，國軍也出動60名軍力協助。（記者陳冠備攝）

大城鄉緊急成立避難所，不過僅56名村民同意撤離。（記者陳冠備攝）

大城鄉緊急成立避難所，不過僅56名村民同意撤離。（記者陳冠備攝）

78歲村民許新財（右）說，這次颱風來勢洶洶，加上入夜後有大潮，他跟妻子兩人年紀大，行動又不方便，怕來不及疏散，所以配合公所撤離到避難所。（記者陳冠備攝）

78歲村民許新財（右）說，這次颱風來勢洶洶，加上入夜後有大潮，他跟妻子兩人年紀大，行動又不方便，怕來不及疏散，所以配合公所撤離到避難所。（記者陳冠備攝）

大城鄉公所在西港國小跟大城國小成立避難所，收容空間跟物資都相當充裕。（記者陳冠備攝）

大城鄉公所在西港國小跟大城國小成立避難所，收容空間跟物資都相當充裕。（記者陳冠備攝）

大城鄉公所緊急避難所準備補給物資充裕。（記者陳冠備攝）

大城鄉公所緊急避難所準備補給物資充裕。（記者陳冠備攝）

凱米颱風造成大城鄉不少地方積水，民眾被迫涉水離開住處緊急避難。（記者陳冠備攝）

凱米颱風造成大城鄉不少地方積水，民眾被迫涉水離開住處緊急避難。（記者陳冠備攝）

濁水溪暴漲，大城鄉出海口排水出現倒灌，若降雨持續，恐將出現溢堤。（記者陳冠備攝）

濁水溪暴漲，大城鄉出海口排水出現倒灌，若降雨持續，恐將出現溢堤。（記者陳冠備攝）

彰化縣大城鄉頂庄哨所前一處人工土堤被沖出近5公尺大的破洞。（記者陳冠備攝）

彰化縣大城鄉頂庄哨所前一處人工土堤被沖出近5公尺大的破洞。（記者陳冠備攝）

國軍協助勸居民撤離。（記者陳冠備攝）

國軍協助勸居民撤離。（記者陳冠備攝）

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