北捷拆車廂中央立柱 詹為元：動線混亂主因是民眾擠在車門

北捷去年8月起於中和新蘆線2部列車試辦移除車廂中央立柱。（北捷提供）

2024/07/25 19:31

〔記者詹湘淇／台北報導〕為使搭乘動線順暢，北捷去年8月起於中和新蘆線2部列車試辦移除車廂中央立柱。國民黨台北市議員詹為元指出，尖峰時段平均一班列車超過1300人，若拆除中央立柱可能危及乘客安全，且造成動線混亂、乘車空間不足的主因是民眾擠在車門附近、不將背包置於前方，建議北捷重新思考是否拆除中央立柱。

北捷表示，此為參考韓國、新加坡、日本等國外地鐵做法，可減少旅客於車門附近聚集情形，未來將持續蒐集旅客意見進行評估。

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台北捷運公司去年8月起試辦改裝中和新蘆線2部列車，移除第2至5節車廂中央立柱，並於車門兩側立柱加裝醒目的橘色防滑管套，希望藉此創造更寬敞順暢的乘車空間與動線。但詹為元指出，針對此試辦方案，曾有乘客於網路笑稱「好無柱」，且據他了解，捷運公司意見調查中「同意逐步增加試辦」的贊成比例最低，顯見民眾對是否拆除中央立柱仍有疑慮。

北捷統計的近半年常態人流分布資料顯示，上午尖峰時段平均一班列車多達1343人，詹為元表示，這樣的人流量連順利上車都有難度，何況要站穩或扶握扶手？就他個人的搭乘經驗，上下班尖峰時段班次較密集，頻繁煞車再起步導致乘客容易站不穩，若拆除中央立柱，站在中央的乘客可能會面臨安全風險。

詹為元說，造成動線混亂、乘車空間不足的主因應是民眾多聚集於車門附近、不將背包置於前方，呼籲北捷重新思考，未必要將拆除立柱作為唯一解方，加強宣導乘車禮儀或許才是改善乘車空間的最快方式。

北捷指出，拆除中央立柱為參考韓國、新加坡、日本等國外地鐵做法，讓攜帶大型行李、嬰兒車及使用輪椅旅客上下車時均可直進直出，並減少旅客於車門附近聚集情形。北捷表示，中和新蘆線改裝的2部列車，於車廂頂部及地板也分別張貼「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，分流上下車旅客，未來將持續蒐集旅客意見進行評估。

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