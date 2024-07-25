為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

北捷拆車廂中央立柱 詹為元：動線混亂主因是民眾擠在車門

北捷去年8月起於中和新蘆線2部列車試辦移除車廂中央立柱。（北捷提供）

北捷去年8月起於中和新蘆線2部列車試辦移除車廂中央立柱。（北捷提供）

2024/07/25 19:31

〔記者詹湘淇／台北報導〕為使搭乘動線順暢，北捷去年8月起於中和新蘆線2部列車試辦移除車廂中央立柱。國民黨台北市議員詹為元指出，尖峰時段平均一班列車超過1300人，若拆除中央立柱可能危及乘客安全，且造成動線混亂、乘車空間不足的主因是民眾擠在車門附近、不將背包置於前方，建議北捷重新思考是否拆除中央立柱。

北捷表示，此為參考韓國、新加坡、日本等國外地鐵做法，可減少旅客於車門附近聚集情形，未來將持續蒐集旅客意見進行評估。

台北捷運公司去年8月起試辦改裝中和新蘆線2部列車，移除第2至5節車廂中央立柱，並於車門兩側立柱加裝醒目的橘色防滑管套，希望藉此創造更寬敞順暢的乘車空間與動線。但詹為元指出，針對此試辦方案，曾有乘客於網路笑稱「好無柱」，且據他了解，捷運公司意見調查中「同意逐步增加試辦」的贊成比例最低，顯見民眾對是否拆除中央立柱仍有疑慮。

北捷統計的近半年常態人流分布資料顯示，上午尖峰時段平均一班列車多達1343人，詹為元表示，這樣的人流量連順利上車都有難度，何況要站穩或扶握扶手？就他個人的搭乘經驗，上下班尖峰時段班次較密集，頻繁煞車再起步導致乘客容易站不穩，若拆除中央立柱，站在中央的乘客可能會面臨安全風險。

詹為元說，造成動線混亂、乘車空間不足的主因應是民眾多聚集於車門附近、不將背包置於前方，呼籲北捷重新思考，未必要將拆除立柱作為唯一解方，加強宣導乘車禮儀或許才是改善乘車空間的最快方式。

北捷指出，拆除中央立柱為參考韓國、新加坡、日本等國外地鐵做法，讓攜帶大型行李、嬰兒車及使用輪椅旅客上下車時均可直進直出，並減少旅客於車門附近聚集情形。北捷表示，中和新蘆線改裝的2部列車，於車廂頂部及地板也分別張貼「請往車廂內部移動」、「下車等候區」宣導指標，分流上下車旅客，未來將持續蒐集旅客意見進行評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中和新蘆線2列車 拆中央立柱增黃區塊
2023/09/13 05:30

中和新蘆線2列車 拆中央立柱增黃區塊
北捷橘線有亮點 2列車拆中央立柱增設黃色區域
2023/09/12 16:02

北捷橘線有亮點 2列車拆中央立柱增設黃色區域

支持育兒不停止！桃園好孕專車再升級 「一生好運卡」專屬優惠
北捷文湖線馬特拉列車花500萬改裝 拆除部分立柱、座椅、行李架
2024/06/14 16:03

北捷文湖線馬特拉列車花500萬改裝 拆除部分立柱、座椅、行李架

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播