狂風暴雨中搶修！南投縣5萬戶停電98％修復 剩1630戶未復電

台電南投區處工程人員在強風暴雨中搶修。（台電南投區處提供）

2024/07/25 18:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕凱米颱風為南投縣帶來強風及超大豪雨，路坍電桿流失、樹倒壓損電線，南投縣停電戶數最高5萬戶，台電南投區處說，增加人力機具和車輛挺進受災區搶修，到傍晚全縣復電率達98％，剩1630戶還未復電。不少人看到台電人員冒著生命危險在強風暴雨中工作，紛紛留言致謝，也祈求他們平安。

南投縣昨天（24日）下午風雨增強，開始有部分區域停電，台電南投區處工程人員搶修到深夜10點，原本只剩山區698戶無法復電，但昨天入夜後風狂雨驟，樹木倒塌、土石流、道路崩塌甚至路基流失，停電戶暴增到5萬戶，台電各工作所今天清晨增派人力機具和車輛，工程人員在強風暴雨中搶修線路，身後的樹枝不斷搖晃，險象環生。

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台電南投區處說，凱米颱風已逐漸遠離，但今天下午風勢未減，雨勢也大，部分地區復電後又再傳出停電災情，感謝工程人員盡全力搶修，到下5點停電户數剩1630户，南投區處會持續動員全力搶修，希望儘快全面恢復供電。

不少鄉親看到台電工程人員冒風雨搶修線路，紛紛到臉書社團表達感謝與不捨，有人甚至留言「甘願忍受沒電，希望台電工程人員以安全為重，也祈求大家都能平安！」

電線桿折斷。（台電南投區處提供）

電桿和線路隨著路基流失。（台電南投區處提供）

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