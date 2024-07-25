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屏東豪雨24小時超過1200毫米 周春米勘災指示盡速處理水患

縣長周春米勘災長治鄉德榮村積水情況。（記者葉永騫攝）

縣長周春米勘災長治鄉德榮村積水情況。（記者葉永騫攝）

2024/07/25 17:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕凱米颱風挾帶豐沛水氣，屏東縣24小時累積雨量超過1200毫米，造成多處地點積水，屏東縣長周春米今天下午前往長治鄉德榮村、東港大潭、南州大埔等積水嚴重地區勘災，指示相關單位盡速處理水患，保障民眾生命財產安全。

屏東縣長周春米今天一早就到屏東縣應變中心聽取相關災情報告，下午隨即到長治鄉德榮村、南州鄉大埔社區、東港鎮大潭里等積水嚴重地點勘災，指出屏東縣山區24小時下了超過1200毫米的豪雨，造成縣內各鄉鎮瞬間雨量過大宣洩不及淹水的情形，東港鎮更因適逢天文大潮，海水倒灌，她指示，相關單位注意水位情況，預防性封橋、封路，以維護民眾安全。

周春米下午先到長治鄉德榮村勘查積水情況，當地村民表示，今天清晨5點多開始積水，最深達到1公尺，直到下午3點多水才開始退去，這次的淹水情況和10幾年的八八風災一樣，積水也差不多高，希望縣長盡速解決水患。

周春米表示，長治第二公墓遷建後將開闢為治洪池，屆時就能解決長治的淹水問題，他指示工務單位，解決水患時間要快，先用縣款進行規畫設計，不要等中央同意了再做。

長治鄉德榮村積水嚴重，村民涉水出入。（記者葉永騫攝）

長治鄉德榮村積水嚴重，村民涉水出入。（記者葉永騫攝）

長治鄉德榮村民指著水深到牆壁的高度約一公尺。（記者葉永騫攝）

長治鄉德榮村民指著水深到牆壁的高度約一公尺。（記者葉永騫攝）

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