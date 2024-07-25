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YouBike傷害險僅理賠失能、住院 北市議員要求擴大保險範圍

YouBike傷害險保障會員死亡、失能及住院時可申請理賠，但台北市議員認為應該要擴大保障範圍。（記者林承鴻攝）

YouBike傷害險保障會員死亡、失能及住院時可申請理賠，但台北市議員認為應該要擴大保障範圍。（記者林承鴻攝）

2024/07/25 16:56

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市交通局及YouBike微笑單車提供會員免費傷害險及第三人責任險，但傷害險僅騎乘者死亡、失能及住院時能申請理賠。台北市議員認為有些傷不用住院但影響生活甚大，應擴大保險範圍，提高使用者保障，北市交通局回應會跟保險公會研議擴大理賠範圍。

由政府出資的YouBike傷害險保障會員死亡、失能及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請理賠，最高理賠100萬元。北市議員張志豪舉例，同樣騎車發生意外摔車，若嚴重骨折住院YouBike傷害險有給付，但可能也很嚴重的扭傷若不需要住院，就不能申請理賠。

他說嚴重扭傷的不方便程度可能和骨折一樣，應該擴大騎乘YouBike傷害險保障範圍，不一定要住院才能申請理賠，讓民眾騎YouBike更有保障，也可以間接提高使用意願。

台北市交通局運輸管理科科長朱宸佐回應，去年曾和保險公會討論擴大YouBike傷害險理賠範圍，但保險公會認為輕傷或其他意外，健保都可以給付，若擴大保險範圍在保險資源、適法性比較有疑慮，因此當時委婉拒絕。

北市議員陳宥丞批評，可以理解微笑單車公司或保險公會不可能自行吸納增加的保險成本，但交通局至少要做到讓市民有選擇的機會，例如每次騎乘可以多花10塊或是購買月租方案提高保障，否則現在騎YouBike就是在賭命，這不是公眾運輸該有的保險機制的態度。

北市議員徐弘庭說，保險公司除了財務問題，也可能考量市場上有相對應商品，其他傷害險保單可以提供保障，應該請保險公司回應，若要增加保險範圍需要多少錢，市府有沒有辦法負擔。

陳宥丞指出，年底YouBike2.0上路後事故率一定會提升，希望微笑單車公司要有擔當，故障、調度、保險都是他們本來應該要負的責任，也希望交通局轉達議會立場，態度要堅定一點。

北市議員王孝維也請交通局官員有空到大湖公園看一下，有多少YouBike跟行人爭道，就知道危險性在哪。他說市府不能只享受大家對YouBike政策的肯定，要負起騎乘者或行人有保障的責任，要跟保險公司和微笑單車公司談。

北市交通局長謝銘鴻說，認為輕傷可用健保理賠是保險公會的態度，交通局認為不妥，因此5月2號再行文表達立場，後續會找公會就理賠方案研議，現在沒有答案不代表要放棄。（17:11更新）

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