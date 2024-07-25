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苗62線泰安段因落石坍方暫封閉 鄉公所：天候轉晴即進場搶通

苗栗縣苗62線大湖段已開放通行，惟沿線有竹枝傾倒情形，大湖鄉長黃惠琴提醒民眾行經應小心注意。（圖由黃惠琴提供）

苗栗縣苗62線大湖段已開放通行，惟沿線有竹枝傾倒情形，大湖鄉長黃惠琴提醒民眾行經應小心注意。（圖由黃惠琴提供）

2024/07/25 16:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉溫泉區主要聯外道路苗62線，因凱米颱風來襲帶來雨勢，造成落石、坍方，泰安鄉公所已宣布24日中午12點後預警性封閉，泰安鄉公所今（25）日指出，若明日天氣允許，將請廠商進場搶通後再開放通行。

依據交通部中央氣象署雨量統計，泰安鄉這2天累計雨量達331毫米，為苗栗縣最高，苗62線沿線也出現落石、樹枝傾倒等災情，泰安鄉公所基於安全，於24日中午12點後預警性封閉苗62線（錦卦橋頭往泰安溫泉區）路段，民眾請改道錦卦大橋接八卦路段。至於苗62線大湖鄉富興村至泰安鄉清安段，也出現落石，大湖鄉公所同樣也宣布預警性封閉。

苗栗地區今天降雨趨緩，大湖鄉長黃惠琴受訪指出，苗62線大湖段今天下午已解除封路，惟行經該路段，仍須小心零星落石；至於該路段土石鬆動導致樹竹枝傾到馬路部分，待明天天氣允許，大湖鄉公所將立即請廠商進行搶通。

泰安鄉公所秘書陳素娟則表示，苗62線泰安段，以錦卦大橋附近落石、坍方較為嚴重，目前仍暫時封閉，待明天天氣允許，將立即請廠商進行搶通，搶通完成後，再開放通行。

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