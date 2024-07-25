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北市公有超市停車月票太貴 議員許家蓓要求參酌周邊行情訂價

民榮停車場出入口。（台北市場處提供）

民榮停車場出入口。（台北市場處提供）

2024/07/25 15:22

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市目前共有33處公有超市，其中有23處有附設停車場，由公有超市的得標業者一併管理附設停車場。台北市議員許家蓓發現，承租契約內對於停車費率的規定過於籠統，甚至形同虛設，導致市場處對於業者開出的月票價格只能照單全收，缺乏議價能力，應要求於契約內明訂臨停及月票價格，並參酌周邊使用情形及費率，讓市民能用符合行情的價格停車。

台北市場處回應，停車場經營應取得相關營運許可證，不得超過《台北市公有停車場收費自治條例》所定費率，考量該條例臨停費率級距對周邊居民停車費率不確定性偏大，市場處為加強確保公有超市民眾停車的權益，對陸續租約到期的公有超級市場停車場，重新標租時律定停車費率不得超過周邊鄰近公有停車場臨停費率、月票價格訂定價格上限。

許家蓓指出，委由超市業者統一管理並非壞事，不過市場處與超市業者簽訂的契約，針對停車場費率僅規定，不得超過《台北市公有停車場收費自治條例》第四條所定費率，以及需提供周邊里民月票優惠，若以停管處費率來看，臨停費率能夠從10元收到150元，換算月票能從2400元收到3萬6千元不等，形同沒有費率規定。

許家蓓表示，反觀停管處自行委託民間管理的「公有停車場」，會在契約內明定月票價格，並且參酌周邊行情及車流，但市場處與超市業者的契約卻僅有攏統規定，無明定費率，顯有檢討改進空間。

許家蓓以信義區三興超市為例，指出原本月票價格落在2800元到3500元間，後來由超市業者統一管理後，月票一口氣漲到6000元，且全數為機械車位，明顯高於周邊市場行情，雖然業者提供里民優惠月票，但折扣後月租仍需3800元、4200元，且是里民限定，換言之根本是「先漲價、再折扣」，且折扣後月租仍高於原本的月租費。

許家蓓說，三興超市周邊的機械車位，月租行情落在3500元到5000元不等，三興超市月租6000元顯高於市場行情，若這是私人停車場，業者當然有訂價的自由，但三興超市及地下停車場都是市有房地，且北市停車不易，政府不該忽略公益性及便民，即便委託給業者管理，仍要有明確的費率規範，而不是業者喊多少就收多少。

許家蓓認為，市場處和業者簽訂的契約中，對於停車費率的規定過於籠統，導致市場處的監督權被閹割，近乎沒有議價能力，應參考停管處模式，於契約內明訂臨停及月票價格，並參酌周邊使用情形及費率，讓市民朋友能夠用符合行情的價格停車。

台北市目前共有33處公有超市，其中有23處有附設停車場，由公有超市的得標業者一併管理附設停車場。（台北市場處提供）

台北市目前共有33處公有超市，其中有23處有附設停車場，由公有超市的得標業者一併管理附設停車場。（台北市場處提供）

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