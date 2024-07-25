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澎湖多處災情忙壞馬公警 今開業商家湧人潮

馬公警分局針對海水倒灌區，派出員警拉起封鎖線。（馬公警分局提供）

馬公警分局針對海水倒灌區，派出員警拉起封鎖線。（馬公警分局提供）

2024/07/25 15:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕挾著狂風暴雨侵襲全台的凱米颱風，澎湖也多處地區紛紛傳出災情，包括路樹倒塌，招牌被吹落，鐵皮被強風損壞，還有海水倒灌，馬公警分局獲報立即派員前往處置。由於25日澎湖風雨沒有預想的大，三號港電影院、麥當勞都湧入人潮，但麥當勞地板嚴重積水，一度導致自動點餐機故障，現場大排長龍。

根據了解，澎湖縣適逢天文大潮，在興港北街、中油漁港等路段，海水倒灌到道路路面，馬公警分局光明所、啟明所執勤時主動發現，立即派遣員警冒風雨前往拉起警示線；另外，在石泉路段有路樹倒塌，橫垮在車道，文澳所員警立即通知相關主管機關及與熱心民眾，合力緊急排除路障。

另外在馬公四維路段，有大樓遮雨棚遭強風吹襲搖遙欲墜，在治平路方面，衛生局旁有一行道樹經不住風雨，樹根鬆動傾斜，險象環生，派出所員警皆已一一前往擺設交通錐或拉警示線，提醒民眾注意，確保安全。馬公警分局長呂文廷表示，氣象預報颱風過境期間，持續仍會有強風、豪大雨情形，呼籲民眾颱風期間，儘量減少外出，如遇有災情或需警方協助，可撥打110，由警方處理。

由於颱風天澎湖開業商家明顯減少，加上滯留澎湖遊客上萬人，因此少數開門商家遭人群擠爆，三號港雖然停止營業，但IN89影城開放，仍是人潮湧入；馬公中正路麥當勞也是顧客湧入，但地板遭到暴雨侵襲淹水，連帶是使自動點餐機一度傳出故障，櫃檯電腦也受到影響，改以人工叫號，導致現場大排長龍。

鐵皮屋掉落，馬公警分局員警漏夜在現場守護。（馬公警分局提供）

鐵皮屋掉落，馬公警分局員警漏夜在現場守護。（馬公警分局提供）

馬公麥當勞地板積水，導致自動點餐機一度故障。（澎湖交通觀察日誌提供）

馬公麥當勞地板積水，導致自動點餐機一度故障。（澎湖交通觀察日誌提供）

三號港影城颱風開放，人潮湧入。（民眾提供）

三號港影城颱風開放，人潮湧入。（民眾提供）

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