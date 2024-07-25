土石流警戒保全戶拒撤離 古坑公所將開罰
2024/07/25 14:37
〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風挾帶豪大雨，古坑山區13條土石流潛勢溪流已達紅色警戒，另轄內多條央管河川水位已達警戒，全縣從昨天至今天共預防性撤離153人，其中古坑樟湖1戶土石流保全戶夫妻2人第一時間拒絕撤離，村長、鄉長及公所人員、警方多前往勸導不接電話也不開門，鄉長林慧如今天決定依《災害防救法》開罰，縣長張麗善獲悉支持。
縣府統計，截至今天中午全縣撤離153人，其中古坑土石流保全戶及弱勢有91人，其中27人安置在中華科技大學翠華會館，67人依親，另水林有8人、四湖9人及斗南有3人因淹水撤離依親，北港溪水位暴漲鎮公預防撤離39人安置。
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林慧如今天參加凱米災害應變第3次會議時指出，樟湖村有1戶土石流保全戶夫妻2人昨天上午撤離時以仍在黃色警戒不願撤，由於下午雨勢增強，公所人員及警方多次前往勸導要求撤離他們仍拒絕，直到今天上午才同意撤離，但對外道路因土石崩落中斷已無法在第一時間撤離，影響救災的進度，將依災防法開罰。
張麗善表示，昨天下午6點災害應變中心會議中聽到林鄉長報告，她當下即裁示強制撤離，村長及公所人員前往家中敲門不理、打電話也不接，直到今天上午才決定下山，但道路已不通，直到中午才撤到山下安置。
張麗善說，她支持鄉公所開罰，根據災防法第30條第2項規定可處5萬元至25萬元罰鍰，她也呼籲鄉親要合政府預防撤離的動作，避免增加社會成本與防救災的困擾。