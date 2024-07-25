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土石流警戒保全戶拒撤離 古坑公所將開罰

雲林縣長張麗善在災害應變中心會議中同意古坑鄉針對不願配合撤離民眾開罰。（記者黃淑莉攝）

雲林縣長張麗善在災害應變中心會議中同意古坑鄉針對不願配合撤離民眾開罰。（記者黃淑莉攝）

2024/07/25 14:37

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風挾帶豪大雨，古坑山區13條土石流潛勢溪流已達紅色警戒，另轄內多條央管河川水位已達警戒，全縣從昨天至今天共預防性撤離153人，其中古坑樟湖1戶土石流保全戶夫妻2人第一時間拒絕撤離，村長、鄉長及公所人員、警方多前往勸導不接電話也不開門，鄉長林慧如今天決定依《災害防救法》開罰，縣長張麗善獲悉支持。

縣府統計，截至今天中午全縣撤離153人，其中古坑土石流保全戶及弱勢有91人，其中27人安置在中華科技大學翠華會館，67人依親，另水林有8人、四湖9人及斗南有3人因淹水撤離依親，北港溪水位暴漲鎮公預防撤離39人安置。

林慧如今天參加凱米災害應變第3次會議時指出，樟湖村有1戶土石流保全戶夫妻2人昨天上午撤離時以仍在黃色警戒不願撤，由於下午雨勢增強，公所人員及警方多次前往勸導要求撤離他們仍拒絕，直到今天上午才同意撤離，但對外道路因土石崩落中斷已無法在第一時間撤離，影響救災的進度，將依災防法開罰。

張麗善表示，昨天下午6點災害應變中心會議中聽到林鄉長報告，她當下即裁示強制撤離，村長及公所人員前往家中敲門不理、打電話也不接，直到今天上午才決定下山，但道路已不通，直到中午才撤到山下安置。

張麗善說，她支持鄉公所開罰，根據災防法第30條第2項規定可處5萬元至25萬元罰鍰，她也呼籲鄉親要合政府預防撤離的動作，避免增加社會成本與防救災的困擾。

古坑山區土石流保全戶昨天下午預防性撤離到中華科大翠華會館。（記者黃淑莉攝）

古坑山區土石流保全戶昨天下午預防性撤離到中華科大翠華會館。（記者黃淑莉攝）

斗南地區淹水嚴重，雲林縣消防局人員涉水冒險協助受困民眾撤離。（圖由雲林縣消防局提供）

斗南地區淹水嚴重，雲林縣消防局人員涉水冒險協助受困民眾撤離。（圖由雲林縣消防局提供）

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