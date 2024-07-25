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台中仍有千戶停電 梨山電桿折斷傾倒搶修更難

梨山地區至少4支電桿折斷、傾倒，目前仍有596戶處於停電。（台電提供）

梨山地區至少4支電桿折斷、傾倒，目前仍有596戶處於停電。（台電提供）

2024/07/25 14:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風暴風圈預今晚到深夜暴風圈脫離台灣陸地，但挾帶強降雨，已造成和平山區多處道路處坍方、塌陷，道路中斷，電力設備受到土石流、樹木倒塌及土石鬆軟等多重影響，嚴重損壞，台電台中區處統計至今（25）日下午2時止，梨山地區至少已發現4支電桿折斷、傾倒，有596戶處於停電狀態，台中區處表示，目前山區雨勢仍大，不時傳出土石崩塌，台電仍備齊相關人力、機具及搶修設備，隨著道路搶通進度，同步挺進山區進行復電。

台電統計，截至今（25）日下午2時止，台中地區的曾經停電戶數已達到2萬4558戶，復電率亦達95%，尚有1054戶待台電人員持續搶修，目前除和平山區尚有596戶因道路中斷未能順利進行搶修作業，太平、后里、新社、神岡分別因颱風造成線路、開關故障，少數停電戶待搶修，台電台中區處表示，除道路不通地區外，目標為在入夜前完成台中市民生用電復電。

台中區處處長顏錦義提醒，雖然颱風已逐漸遠離，但近期沿海及山區地區處仍有豪雨，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請民眾立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

此外，若家中仍有無電可用的情形，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線。

凱米颱風強風降雨，梨山地區至少4支電桿折斷、傾倒，目前仍有596戶處於停電。（台電提供）

凱米颱風強風降雨，梨山地區至少4支電桿折斷、傾倒，目前仍有596戶處於停電。（台電提供）

凱米颱風強風降雨，造成梨山地區電桿折斷、傾倒，電力設備損壞嚴重。（台電提供）

凱米颱風強風降雨，造成梨山地區電桿折斷、傾倒，電力設備損壞嚴重。（台電提供）

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