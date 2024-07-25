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凱米發威南崗大橋岌岌可危? 南投工務段：一達警戒值即封橋

南投市通往草屯鎮的南崗大橋，因貓羅溪暴漲，橋墩只看得到一小截。（記者陳鳳麗攝）

南投市通往草屯鎮的南崗大橋，因貓羅溪暴漲，橋墩只看得到一小截。（記者陳鳳麗攝）

2024/07/25 14:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕凱米颱風帶來大豪雨，南投市貓羅溪水暴漲，不僅市區低窪區淹水，草屯通往南投要道南崗大橋溪水已讓橋墩只露出一小截，公路局南投工務段表示，該橋仍可通行，現場已派人看守，目前水位離堤防約2公尺，尚未達警戒值水位，一達警戒值即會預警性封橋。

南投市貓羅溪水在凌晨暴漲，不只沿岸堤防邊變成汪洋，民眾種在灘地的香蕉等作物更像是種在溪水中，有農民說，其香蕉種了近1公頃，全部泡湯即無法收成，損失數十萬元。

貓羅溪水瞬間大漲，南投市南崗路與草屯鎮草溪路、碧興路之間的重要通道南崗大橋，溪水一度漲到橋墩快看不見，很多南投市民和草屯鎮民都在臉書社團PO文，並探詢「南崗大橋還能通行嗎？」

公路局南投工務段表示，此次雨量太大，貓羅溪水瞬間暴漲，該段已派人在現場看守，現在都還能通行。而經測量水位離堤防距離2公尺，尚未達水位警戒值，只要水位升高至離堤防只剩1公尺，就馬上會拉起封鎖線，啟動預警性封橋。

南投工務段也提醒，因為大雨持續下，目前草屯、南投交通雖未中斷，且有些地方淹水也消褪，但因天氣仍極不穩定，若非必要還是儘量不要外出，一旦外出也要小心路樹倒塌或路邊看板、招牌。

25日下午1時許，從第三河川署的即時影像可看到南崗大橋的水位有略為降低，南投工務段強調監看水位中，一達警戒值就預警性封橋。（圖擷自第三河川署即時影像）

25日下午1時許，從第三河川署的即時影像可看到南崗大橋的水位有略為降低，南投工務段強調監看水位中，一達警戒值就預警性封橋。（圖擷自第三河川署即時影像）

種在貓羅溪沿岸灘地的香蕉，因溪水暴漲彷彿種在溪水中，全部都泡湯。（記者陳鳳麗攝）

種在貓羅溪沿岸灘地的香蕉，因溪水暴漲彷彿種在溪水中，全部都泡湯。（記者陳鳳麗攝）

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