凱米發威南化雨量居全市之冠 台南抽掉近1座白河水庫的水

安南區海尾寮E抽水站啟動抽水。（南市水利局提供）

2024/07/25 13:59

〔記者蔡文居／台南報導〕受到強烈颱風凱米及外圍環流影響，南部地區劇烈降雨，截至今天中午12時，台南市24小時最大累積雨量為南化815亳米、白河652亳米、楠西582.5亳米、東山545亳米，全集中在山區。從昨天至今天中午，台南的抽水站抽掉的水，直逼1座白河水庫容量。

另外，最大時雨量為關廟72.5毫米、南化72毫米、歸仁59.5毫米；最大10分鐘雨量為南化20.5毫米、山上20毫米、歸仁19.5毫米。

請繼續往下閱讀...

水利局長邱忠川表示，因應凱米颱風影響，南市64座抽水站及492台大型移動式抽水機全力投入防颱，自7月24日至25日中午，共有安平、永康分洪等62座抽水站啟動抽水約1240萬噸，約4960座國際標準游泳池的水量，直逼1座白河水庫容量。另為降低積淹水風險，除啟動仁德、蘇厝等24座滯洪池協助滯洪外，也提前將北安商60滯洪池及停20抽水站前池啟用協助滯洪。

此外，永康分洪道、港尾溝分洪道也發揮功效，加速排水，降低永康區王行里、蔦松里及三民里；仁德區保安工業區及嘉南藥理大學一帶淹水風險，尤其新化C幹線尚未完工，也提前開孔分流，已發揮初步功效，減緩新化區信義路積淹水。

根據中央氣象署資料顯示，今天凱米颱風已於凌晨4時20分左右於桃園市新屋區出海，台南預計今天下午6點脫離凱米的暴風圈，受其環流與西南風旺盛水氣的影響，南市仍須嚴防局部大豪雨或超大豪雨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法