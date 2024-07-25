「大雷雨」警報都發了 網怒：台南百貨公司還要營業？

國家警報大雷雨警訊。（記者洪瑞琴翻攝）

2024/07/25 13:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「大雷雨」國家警報都已發出了，劇烈雷雨和降雨將持續至下午4點，然而台南百貨公司將於今日下午2點營業，目前尚未調整營業訊息，員工仍要上班，颱風假對於百貨業員工「無奈又無感」，網友怒喊「有腦嗎？」

據了解，高雄百貨龍頭漢神巨蛋已宣布今日全天暫停營業，台南新光三越、南紡購物中心、遠東百貨公司、三井OUTLET台南店尚無動靜。

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1位在百貨業服務的陳姓員工感歎說，與颱風假無緣，百貨業者只知道賺颱風財。昨天人潮非常多，而且很多攜家帶眷的來，颱風天逛百貨的人也是心態可議，「颱風天去上班上課危險，去逛街看電影可以！」

台南市長黃偉哲稍早於應變中心主持工作會議時，也表示台南預計今日下午6點脫離凱米的暴風圈，受其環流與西南風旺盛水氣的影響，仍須嚴防局部大豪雨或超大豪雨。他並提醒市民朋友持續留意天氣情況，非必要請勿出門，並做好風雨防護措施。

南市目前雨勢持續，據市府統計，今日截至上午12時，24小時累積雨量南化區815亳米、白河區652亳米、楠西區582.5亳米、東山區545亳米；最大時雨量為關廟72.5毫米、南化72毫米、歸仁59.5毫米；最大10分鐘雨量為南化20.5毫米、山上20毫米、歸仁19.5毫米。

南紡購物中心今日營業公告。（擷自臉書）

台南大遠百今日營業公告。（擷自臉書）

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