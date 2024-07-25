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蛋農指價格沒降到2021年水準將抗議 飼料業界：完全沒道理

部分蛋農要求飼料價格應該同步調降，並主張要回到2021年前烏俄戰爭爆發前水準，有飼料業者無奈表示，蛋農的主張完全不考量這中間電價與工資上漲。（資料照）

部分蛋農要求飼料價格應該同步調降，並主張要回到2021年前烏俄戰爭爆發前水準，有飼料業者無奈表示，蛋農的主張完全不考量這中間電價與工資上漲。（資料照）

2024/07/25 13:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕部分蛋農主張國內所有飼料廠的價格應回到烏俄戰爭爆發前也就是2021年水準，否則8月1日就要到飼料大廠大成公司前門口抗議，有飼料業部直言，飼料價格已連續降價，但因應電費、工資成本上漲，不可能回到3年前價格，直言部分蛋農的主張非常沒有道理。

受烏俄戰爭影響，國際大宗物資黃小玉等在2021年後上漲，去年年中後才開始逐步回穩，黃小玉價格也帶動飼料價格波動，國內飼料大廠提供給農民的價格各自都已數度調降，另國內雞蛋產地價格去年都在高峰，今年4月後蛋價才開始逐步調降，但雞蛋產地價於24日起又調漲3元，目前雞蛋產地價每台斤為28.5元。

對於這次部分蛋農主張飼料廠一起再度調降飼料價格的要求，有不願具名的飼料業者A某表示，這些蛋農以抗議為手段，甚至申請飼料廠前的路權，威脅飼料廠要聯合降價，但依法飼料廠並不能一起降價，否則就會違反公平交易法，況且事實上國內各飼料廠都會依照客戶飼養規模會有不同的報價，「養30萬隻蛋雞跟養3萬隻蛋雞，本來就會有不同的報價價格。」

該飼料業者進一步指出，一切的源起在於部分飼料廠為擴大客戶，因此提供優惠打折報價，部分蛋農就以這些優惠打折報價主張飼料廠應聯合同步降價，甚至要求飼料價格應該回到2021年前的水準，「他們都不顧工資上漲、電費上漲，就硬是要飼料業者降價，這真的是很沒有道理。」該業者直言，國內飼料廠有50家以上，飼料市場也是自由且開放，如果不滿意某家飼料廠的報價，蛋農可以再去詢問別家。

該飼料業者表示，因為飼料廠和蛋農方沒有共識，因此畜產會週二有出面邀請雙方對話，並得出回歸買賣雙方來決定的結論。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，飼料買賣是雙方合意的契約行為，飼料價格非農業部可決定，不過身為主管機關，有請畜產會出面讓飼料廠與蛋農彼此對話，並希望雙方各退一步並達成彼此的訴求，據了解當天雙方座談的氣氛不錯。

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