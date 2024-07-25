楠梓後勁溪接近滿水位！親水公園淹沒看不到步道 產業園區圍欄壓毀

受到凱米颱風影響，楠梓後勁溪水暴漲，滾滾溪水將親水公園步道整個淹沒。（記者李惠洲攝）

2024/07/25 13:11

〔記者李惠洲／高雄報導〕凱米颱風強勁西南氣流帶來豪雨，從昨晚到至今午，南部狂風豪雨，造成許多地方淹水無法通行，位在北高雄的楠梓後勁溪已接近滿水位，民眾常去散步的後勁溪親水公園早已被滾水洪流淹沒，完全看不到行人步道，後勁溪上游已經達到滿水位，強勁水流隨時都有可能溢出堤防，有民眾不顧淹水強勢騎車通過，但就連一旁的蝸牛也都紛紛爬上堤防躲避洪水，狗狗則躲在橋下避難。

在平面道路上，位在楠梓產業園區圍牆旁的圍欄，則被大樹壓毀，所幸無人傷亡，路上許多殘枝樹木倒塌，造成變電箱毀損，凱米颱風中心雖已經離開台灣，不過因為颱風外圍環流影響，「致災性的超大豪雨」還是會造成影響，民眾一定要慎防留意。

受到凱米颱風影響，楠梓後勁溪水暴漲，滾滾溪水將親水公園步道整個淹沒。（記者李惠洲攝）

楠梓後勁溪水暴漲，滿水位已達9成，強勁水流隨時都有可能溢出堤防。（記者李惠洲攝）

楠梓後勁溪水暴漲，滿水位已達9成，強勁水流隨時都有可能溢出堤防。（記者李惠洲攝）

後勁溪達到滿水位，就連堤防上的蝸牛也都紛紛爬上高處躲避洪水。（記者李惠洲攝）

豪雨不斷，許多狗狗躲在橋下避難。（記者李惠洲攝）

凱米颱風不只帶來豪雨，挾帶強勁風勢，也讓楠梓產業園區圍牆旁的圍欄被大樹攔腰壓毀。（記者李惠洲攝）

凱米颱風不只帶來豪雨，挾帶強勁風勢，也讓楠梓產業園區圍牆旁的圍欄被大樹攔腰壓毀。（記者李惠洲攝）

凱米颱風強勁風雨讓許多樹木倒塌，也讓一旁的變電箱損毀。（記者李惠洲攝）

凱米颱風強勁風雨讓許多樹木倒塌，也讓一旁的變電箱損毀。（記者李惠洲攝）

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