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盧秀燕：出門逛街看電影不是不可以 但不要掉以輕心

盧秀燕表示，現在風雨變小加上又停班課，擔心市民跑出去採買、逛街看電影、唱歌，不是不可以，也是「難免」，但出門要注意安全。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕表示，現在風雨變小加上又停班課，擔心市民跑出去採買、逛街看電影、唱歌，不是不可以，也是「難免」，但出門要注意安全。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/25 11:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕凱米颱風帶來強風降雨，台中市長盧秀燕昨晨自美緊急返台坐鎮，今天持續主持災害應變會議，凱米颱風眼今晨已從桃園出海，預計今晚到深夜暴風圈脫離台灣陸地，盧秀燕表示，現在風雨變小加上又停班課，擔心市民跑出去採買、逛街看電影、唱歌，不是不可以，也是「難免」，但出門要注意安全，以免出現間歇性強風、大雨跑不及，不要掉以輕心。

針對凱米襲台，盧秀燕昨在災害應變會議拜託市民都在家，不要趴趴走以免增加危險，還撂話，在危險區域若勸導離開不聽，「不要客氣就開罰」，今天她說，第一次勸導，第二次勸導不聽就開，目前全市開100多件勸導單，「所幸大家都聽媽媽市長的話」，勸導就離開，「大家都很乖，非常感謝！」

今日災害應變會議，氣象局、逢甲防災中心及市府局處報告，凱米颱風受台灣地形影響，已減弱為中度颱風，但今天仍劇烈影響台中地區，受西南氣流影響，仍有高強度持續降雨，陣風有6、7級，山區則可能達到11級，和平、東勢、新社、太平、霧峰區目前有長時降雨，海線需嚴防強陣風帶來災害，和平區土石流及大規模崩塌已達黃色警戒、平等里達紅色警戒。大甲、外埔、清水、北屯、太平、霧峰區為NCDR淹水警戒區。

市府自前日至今晨已接獲933件災情通報，多為路樹倒塌有529件、廣告招牌51件，因颱風就醫急診有31件，仍有4人在住院，已清理12公噸倒樹等垃圾，其中2件路樹倒塌造成2人受傷，車輛受損32輛。

另因凱米強風大雨影響，台中市2萬多戶停電，目前梨山土石流影響阻斷搶修，極待修復；德基水庫洩洪，大甲溪原水濁度升高，將啟動食水嵙溪備用水源，台中市將以鯉魚潭水庫及地下備用水井供水，目前台中市整體供水約150萬噸，供水正常。

盧秀燕昨晨自美緊急返台坐鎮台中，今天持續主持災害應變會議。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕昨晨自美緊急返台坐鎮台中，今天持續主持災害應變會議。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕指颱風天危險區域若勸導離開不聽就開罰，目前全市開100多件勸導單，「所幸大家都聽媽媽市長的話」，勸導就離開，「大家都很乖，非常感謝！」（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕指颱風天危險區域若勸導離開不聽就開罰，目前全市開100多件勸導單，「所幸大家都聽媽媽市長的話」，勸導就離開，「大家都很乖，非常感謝！」（記者蔡淑媛攝）

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