凱米颱風夾帶驚人風雨！ 虎尾產業道路排水不及水淹及膝

公安里一棵四樓高路樹遭連根拔起，壓到附近住戶車輛。（記者李文德攝）

2024/07/25 10:21

〔記者李文德／雲林報導〕凱米颱風襲帶來狂風暴雨，雲林部分地區已有淹水情形，其中虎尾鎮埒內、堀頭交界三聖宮旁的產業道路，因雨水無法及時排出，近100公尺道路水淹及膝；另虎尾公安里老人會館旁的一棵四層樓高路樹因風遭連根拔起，目前虎尾鎮公所正積極前往排除狀況。

虎尾三聖宮旁的產業道路位於埒內、堀頭里之間，是兩里民眾來往必經之路。當地民眾表示，因雨水流至附近溪埔仔中排，但宣洩不及導致淹水，水淹及膝完全不能走動；堀頭里長李萬壽指出，接到民眾陳情後立即請自主防汛小隊前往當地拉起封鎖線。

請繼續往下閱讀...

至於公安里老人會館旁的榕樹，因橋烈風勢遭連根拔起，甚至壓到當地住戶車輛。陳姓民眾表示，凌晨聽到一聲巨響，往外一看才發現巨大的路樹倒伏，甚至還壓到自己2輛汽車及1輛機車。里長黃中輝表示，此棵樹高4層樓，甚至要出來3名身材魁梧的壯漢才圍得起。虎尾鎮公所表示，目前已接獲數起案件，分別派員前往排除狀況。

另元長鄉縣道145線東庄路段也因強風，造成十多棵路樹倒伏。鄉長李明明說，已經派清潔隊員前往排除狀況；北港後溝橋昨晚先預防性封閉，目前水位已漲至路面。鎮長蕭美文表示，目前北港溪已暴漲，為避免災情已派員前往東陽、南安里緊急撤離39人，安置於後生大樓。

至於昨天口湖萡子寮漁港昨中午已溢堤，縣府與口湖鄉公所在碼頭布置防汛檔板及沙包應戰。口湖鄉長李龍飛表示，為避免首波防線潰堤，目前正在下崙福安橋拉起第二道防線，同樣設置防汛檔板應對，也將持續關注動態。

虎尾三聖宮旁的產業道路水淹及膝，當地已拉起封鎖線。（記者李文德攝）

公安里一棵四樓高路樹遭連根拔起，壓到附近住戶車輛。（記者李文德攝）

虎尾三聖宮旁的產業道路水淹及膝，當地已拉起封鎖線。（記者李文德攝）

元長縣道145線東庄段，十數棵路樹倒伏。（元長鄉長李明明提供）

口湖鄉公所在下崙福安橋設置防汛檔板應對。（口湖鄉長李龍飛提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法