凱米仍有威脅！台南百貨2大龍頭較勁營業時間

昨天第一天颱風假，但到了下午4點緊急打烊，新光三越昨晚提前宣布要在2點前停止營業，而南紡則先預告，要在今天2點營業。（業者提供）

2024/07/25 06:52

〔記者王捷／台南報導〕強颱凱米上午出海，但是風雨仍有威脅性，今天凌晨開始風雨加劇，昨天晚間新光三越率先宣布，全台分店在25日下午2點前暫停營業，2點後的開店訊息，請消費者關注各分店粉專，消息一出後，百貨同業也跟進，主要競爭對手南紡購物中心直接預告，會在下午2點營業。

台南百貨業在颱風假第一天早上宣布正常營業，但中午過後風雨逐漸增強，新光三越緊急宣布營業到下午4點半，雖然其他百貨業也緊急跟進，但新光三越的臉書粉專被灌爆，消費者普遍認為，超商、大賣場在颱風天營業，是因供應民生商品，但百貨商品部分與民生無關，指責是賺風災財。

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不過，也有消費者認為，百貨公司營業與風災財無關，第一天百貨的人潮，與平日人潮差不多，並沒有塞爆，不是每個人都有能力在家自己煮，加上外送平台停止服務，才會到百貨公司的美食街吃飯，這也算一種民生需求。

新光三越在昨天晚間宣布在25日下午2點前停止營業後，南紡緊接宣布確定在下午2點開張，深夜林百貨也確定將在下午2點營業，同集團的FOCUS百貨與大遠百兩間分店，持保留態度，認為要視今天風雨決定營業時間。

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