嚴防凱米大雨 台南預防性疏散9區、385人

嚴防凱米颱風，台南預防性疏散9區、385人 。（台南市府提供）

2024/07/24 20:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應凱米颱風來襲，南市各區展開預防性撤離，9區、22里共撤離385人，其中南化、白河區逾百人最多。此外，各區整備沙包總數量達8萬7500餘包，防水擋板數量3600餘片，均已發送至各區公所，協助防災。

據台南災害應變中心統計災情共344件，其中以路樹災情196處、民生、基礎設施災情68場，以及招牌災情22處為大宗。目前尚無死亡及失蹤情形，另16人受傷，15座橋樑、4路段道路封閉。

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南市民政局表示，柔性勸導保全戶撤離，截至晚間6點，已全部撤離完畢。龍崎區1人依親；左鎮區1人依親；六甲區5人依親；楠西區73人依親、1人安置於區公所；東山區66人依親、2人安置； 南化區111人依親、3人安置玉山里活動中心；玉井區3人依親；白河區111人依親、9人安置店仔口福安宮；安定區1人安置安定區公所。總計全市9區撤離人數385人，其中369人依親、16人安置。

市長黃偉哲表示，據氣象署預報，颱風登入後會減速，然而大台南地區今晚至明晚的雨勢依舊劇烈，山區部分除了要預防大雨帶來的河川暴漲以及土石流，也要超前進行預防性疏散撤離，感謝區公所、里長進行疏散撤離工作皆相當辛苦，一戶一戶跑，距離從好幾百公尺到1公里均有，還有南市後備指揮部官兵弟兄，協助撤離行動不便者獨居民眾。

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