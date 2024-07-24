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新北清潔隊25日上、下午暫停收運垃圾 晚間加班收運

新北清潔隊25日上午及下午暫停收運垃圾，晚間風雨漸歇後始加班收運。（新北市環保局提供）

新北清潔隊25日上午及下午暫停收運垃圾，晚間風雨漸歇後始加班收運。（新北市環保局提供）

2024/07/24 20:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕颱風凱米來襲，依據中央氣象署最新天氣預報資料及基北北桃共識，宣布25日停止上班上課，新北環保局考量風雨情形及市民朋友外出安全，新北市將與台北市、桃園及基隆市同步於25日早上及下午暫停垃圾收運服務，待下午風雨漸歇後，於晚間加班收運垃圾。

環保局表示，為因應強颱災害善後處理，環保局已先行整備現有清潔隊5千餘名隊員、2418輛車輛機具，以及簽訂有災後復原協力廠商，將視25日下午風雨情形，在出勤人員安全無虞的前提下，提前執行街道清掃及髒亂點清除作業，原則以優先恢復主、次要道路整潔，還給市民乾淨的生活環境。

環保局表示，因新北市幅員廣大，颱風期間臨海地區風雨較大，為顧及民眾交付垃圾及清潔隊員收運垃圾時安全，新北25日早上及下午皆停收垃圾，但因民眾已連續2日放颱風假無法倒垃圾，環保局考量下午風雨應已漸緩，因此將於晚間開始加班收運循線垃圾，請民眾注意垃圾車音樂聲及里長廣播。

環保局呼籲，25日白天停收期間民眾請勿冒險把家中垃圾拿到街上，以免危及自身安全並造成環境髒亂，有關垃圾收運即時訊息，將透過市府災害應變中心、「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」、新北i環保粉絲團、里長廣播及電視跑馬燈公告，請民眾多加留意。

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