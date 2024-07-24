凱米升級強颱 竹縣尖石及五峰撤離75人

凱米颱風今天（24日）升級為強颱，新竹縣尖石鄉今天勸導撤離52人。（尖石鄉公所提供）

2024/07/24 20:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕凱米颱風今天（24日）升級為強颱，中央氣象署路徑預報，颱風影響將從今晚至明天上半天最為強烈，新竹縣政府防颱應變中心統計，截至目前受理案件有13件，多為路樹倒塌及停電，皆已處理完畢、無人傷亡，另尖石及五峰原鄉弱勢族群已陸續撤離75人。

新竹縣長楊文科今天下午主持應變中心第一次工作會報，結束後前往竹北溝貝視察水門運作，他要求各單位加強各項應變作為，並落實各災情查報及通報，也感謝各進駐單位從昨晚就開始運作的辛勞，期勉各單位一起打一場零傷亡的防颱大仗！

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楊文科表示，凱米颱風今天晚間雨勢將達到最大，下午時段已督促五峰及尖石，盡速完成保全戶撤離；指示社會處準確掌握鄉鎮市公所避難所開設情形及收容人數；環保局督導各鄉鎮市公所清潔隊，在工作人員安全無虞下，儘速清除路樹等障礙物，恢復市容及交通通行；並請工務處在過去容易淹水等地區，確認抽水機進駐情形。

應變中心會議簡報中指出，尖石列管名冊為52人，一名孕婦不願撤離，因後山路樹倒塌、土石崩塌，考量安全問題暫不撤離；五峰列管名冊為25人，一名高齡80歲的女性長照鄉民不願撤離，目前病況穩定，由家人陪同，依規由警察開勸導單。衛生局將與兩鄉鄉長保持密切聯繫，持續關心，若有撤離需求，救護車隨時待命。

凱米颱風今天（24日）升級為強颱，新竹縣五峰鄉今天勸導撤離25人。（五峰鄉公所提供）

新竹縣長楊文科（中）今天下午到竹北溝貝視察水門運作，指示各單位加強應變作為。（記者廖雪茹攝）

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