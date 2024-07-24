為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

高雄土石流黃色警戒改強制撤離 陳其邁：山上大雨都沒停

陳其邁說明土石流黃色警戒就強制撤離的原因，因為他在山上觀察大雨都沒停過，且今晚會更大。（記者王榮祥攝）

陳其邁說明土石流黃色警戒就強制撤離的原因，因為他在山上觀察大雨都沒停過，且今晚會更大。（記者王榮祥攝）

2024/07/24 19:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕以往高雄山區豪大雨、土石流出現紅色警戒才會啟動強制撤離，今天卻是黃色警戒就執行強制撤離，市長陳其邁事後說明，因為山區豪大雨都沒停，他與相關單位討論後、決定調整過往黃色警戒勸離模式，直接強制撤離，確保民眾安全。

陳其邁今在防災工作會議後宣布明天停班停課，主要根據中央氣象署預報資料，明天高雄市陣風會達10級，平均風速也會有7級以上，加上山區降雨量預估會超過1000公釐，且連續幾波預報都可能達到1300到1800毫米雨量，沒有修正，意味入夜到明天25號整天下雨量會非常的大，所以高雄市政府決定明天停止上班上課。

其次，他主動提到這次採取預防性撤離措施，比過去標準再提高，過去土石流黃色警戒時，多採取勸導方式，高雄市政府因應這次颱風，在黃色警報到達標準時採取強制撤離，包括大規模崩塌跟土石流撤離部分，總共撤離2727人，在今天下午3點半全部完成相關保全對象撤離的措施。

他說明，主要是上午上山會勘時，觀察到山區大雨都沒停，考量民眾安全與風雨後續可能發展趨勢，決定黃色警戒就撤離。

副市長林欽榮補充，其實去年就曾嘗試一回，在土石流黃色警戒時強制撤離部分保全戶，今天則是全面啟動。

他同時提醒民眾，這次颱風風大雨大，高雄市又特別靠近海邊，在海邊尤其在沿海地區，因為管道效應，風速會比氣象署所公佈的預測風速還會再增強，所以要特別提醒民眾，不必要外出，並減少相關的在戶外的不必要逗留，萬一要出門，也必須做好相關的這個防護的措施，假如有任何搶修、搶險等等的措施，請務必撥打119電話跟1999的專線，市政府也會在第一時間來排除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
強颱凱米來襲！7/25停班課一次看 全國確定放假！
2024/07/24 20:02

強颱凱米來襲！7/25停班課一次看 全國確定放假！
凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/07/24 20:56

凱米襲台！交通及活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

台新銀福岡支行開幕 目標三年損益兩平
陳其邁：7/25高雄停班停課 土石流黃色警戒區今強制性撤離
2024/07/24 18:09

陳其邁：7/25高雄停班停課 土石流黃色警戒區今強制性撤離
凱米襲台！ 7/25南高屏萬安演習取消
2024/07/24 18:31

凱米襲台！ 7/25南高屏萬安演習取消

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播