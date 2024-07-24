高雄土石流黃色警戒改強制撤離 陳其邁：山上大雨都沒停

陳其邁說明土石流黃色警戒就強制撤離的原因，因為他在山上觀察大雨都沒停過，且今晚會更大。（記者王榮祥攝）

2024/07/24 19:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕以往高雄山區豪大雨、土石流出現紅色警戒才會啟動強制撤離，今天卻是黃色警戒就執行強制撤離，市長陳其邁事後說明，因為山區豪大雨都沒停，他與相關單位討論後、決定調整過往黃色警戒勸離模式，直接強制撤離，確保民眾安全。

陳其邁今在防災工作會議後宣布明天停班停課，主要根據中央氣象署預報資料，明天高雄市陣風會達10級，平均風速也會有7級以上，加上山區降雨量預估會超過1000公釐，且連續幾波預報都可能達到1300到1800毫米雨量，沒有修正，意味入夜到明天25號整天下雨量會非常的大，所以高雄市政府決定明天停止上班上課。

請繼續往下閱讀...

其次，他主動提到這次採取預防性撤離措施，比過去標準再提高，過去土石流黃色警戒時，多採取勸導方式，高雄市政府因應這次颱風，在黃色警報到達標準時採取強制撤離，包括大規模崩塌跟土石流撤離部分，總共撤離2727人，在今天下午3點半全部完成相關保全對象撤離的措施。

他說明，主要是上午上山會勘時，觀察到山區大雨都沒停，考量民眾安全與風雨後續可能發展趨勢，決定黃色警戒就撤離。

副市長林欽榮補充，其實去年就曾嘗試一回，在土石流黃色警戒時強制撤離部分保全戶，今天則是全面啟動。

他同時提醒民眾，這次颱風風大雨大，高雄市又特別靠近海邊，在海邊尤其在沿海地區，因為管道效應，風速會比氣象署所公佈的預測風速還會再增強，所以要特別提醒民眾，不必要外出，並減少相關的在戶外的不必要逗留，萬一要出門，也必須做好相關的這個防護的措施，假如有任何搶修、搶險等等的措施，請務必撥打119電話跟1999的專線，市政府也會在第一時間來排除。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法