彰化多久沒有連2天颱風假？ 網：久到想不起來

強颱「凱米」挾帶強風豪雨，彰化縣許多路樹倒塌，所幸未傳出人員傷亡。 （民眾提供）

2024/07/24 19:45

〔記者湯世名／彰化報導〕強颱「凱米」挾帶強風豪雨，中彰投縣市政府今天凌晨左右先後宣布停班停課，緊接著中彰投下午又宣布明天停班停課，有網友點名「杜蘇芮」、「莫拉克」及「納莉」颱風說，當年部分縣市曾放過2天的颱風假，至於彰化縣有多久沒放連續2天的颱風假，網友戲稱，久到想不起來。

去年7月27日中度颱風杜蘇芮暴風圈籠罩台灣南部、東南部陸地，全台有包括南高屏、花東、澎湖等6縣市放颱風假，且一次就連續放2天，當時就有中部民眾哀號，並點名台中、彰化真的很難放颱風假，還有網友稱，最近4年來的颱風，不是北轉往日本、韓國直衝，就是轉往南方，有人認為是護國神山發威，讓颱風遇到台灣就轉彎；另有彰化人直呼是「大佛發威」，每次出手都讓颱風不敢侵台，庇佑彰化人。

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有網友說，2016年的梅姬颱風，當時幾乎全台灣都放颱風假，就連中台灣最難放颱風假的台中、彰化也都宣布停班停課，另有人查出，2017年7月尼莎颱風莎登陸台灣，全台各地都出現強風豪雨，中部縣市都宣布30日風雨已達標準停班停課。此外，2018年8月24日熱低壓挾豪雨來襲，中彰投等也都是停班課；去年9月3日海葵颱風來襲，中彰投也都有停班課。「上一次彰化縣放颱風假是哪一個颱風？」有網友提出正解說是去年9月的海葵颱風，中彰投曾停班停課，但也只放假1天。

這次凱米颱風來襲，中彰投縣市政府昨天深夜接近今天凌晨時分才宣布停班停課，被大批民眾砲轟「慢半拍」，沒想到今天下午中彰投縣市政府立即回應民意，率先宣布明天停班停課，連續2天放假，網友一片叫好。

強颱「凱米」挾帶強風豪雨，彰化傳出許多電線被樹木壓住停電災情，台電人員搶修。 （台電提供）

強颱「凱米」挾帶強風豪雨，芬園鄉傳出停電零星災情，交通號誌停止運作。 （民眾提供）

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