強颱凱米攪局！澎湖明天空運又中斷 超過萬人滯留

凱米颱風來襲，大進滿船隊入港避風。（記者劉禹慶攝）

2024/07/24 17:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖進入強颱凱米暴風半徑，澎湖縣政府今（24）日已發布禁制令，金馬澎分署第七岸巡隊依災害應變中心公告管制區執行勸離，嚴禁民眾在碼頭、沿岸逗留。另外，空運明天（25日）也停航，依照澎湖航空站統計，25日影響旅客5400人，加上前一日5000人，滯留人數達萬人以上。

凱米颱風風勢及風力持續增強，海象惡劣，容易產生瘋狗浪及離岸流，金馬澎分署第七岸巡隊增派巡邏勸離勤務，針對觀浪民眾實施勸離並依據「災害防救法」第30條規定實施勸離公告限制或禁止通行區域之民眾，若規勸不聽者恐遭受5萬25萬之罰緩。

請繼續往下閱讀...

金馬澎分署第七岸巡隊呼籲民眾於禁制令發佈期間切勿前往港區、堤防及海濱逗留。如民眾有發現岸際有他人從事危險活動，或有需要救援之情事，請撥打海巡「118」報案專線通報，海巡署24小時為您服務。

受強風凱米影響，澎湖明天往台灣本島航線及七美的航班全部取消。澎湖航空站說，25日取消班次合計共56航班（澎湖往台北20班次、澎湖往台中14班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南3班次、澎湖往高雄17班次、澎湖往七美1班次），影響旅客約為5400人次。

澎湖航空站提醒旅客，25日澎湖往台灣本島航班全部取消，顧及旅客安全及航空公司作業人員安全，航站進行防颱整備，當天不提供櫃檯作業服務及航廈未開放旅客進出。

澎湖禁制令已公告，第七岸巡隊勸離沿岸逗留民眾。（第七岸巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法