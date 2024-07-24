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視察南門市場、工程防颱整備 蔣萬安：要注意颱風後菜價

台北市長蔣萬安到中正橋除了聽取工程單位防颱簡報，也到橋上了解河川水位及機具車離、堆疊的情形。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安到中正橋除了聽取工程單位防颱簡報，也到橋上了解河川水位及機具車離、堆疊的情形。（記者何玉華攝）

2024/07/24 15:02

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（24）日早上視察南門市場、捷運萬大線植物園站、中正橋改建工程防颱整備工作，他表示，相關工程看起來都有落實整備工作，蔬菜等目前供貨穩定，菜價還平穩正常，要注意的是明、後天颱風離開後，若中南部產地持續降雨，會連動影響菜價及供貨，要提前做一些準備。

蔣萬安今天將陸續視察南門市場、捷運萬大線植物園站、中正橋改建工程、磺港溪再造C段護岸及步道整建工程、奇岩抽水站防颱整備情形，以及三腳渡堤外停車場車輛及設備疏散情形；蔣萬安到中正橋除了聽取工程單位防颱簡報，也到橋上了解河川水位及機具車離、堆疊的情形，避免水位高漲或強風來襲，傷及民眾。

蔣萬安也提到捷運站投料口視察的情形，他說，主要是投料口周邊的防護，目前都有做到200年的防洪標準再加上1.1公尺，各個興建中的捷運站工程比較不擔心降雨，主要是擔心颱風帶來的急淹水如果灌入投料口，對工程的進度影響很大；剛看植物園站的投料口有封閉的，也有用沙包堆疊，已預作好防護。

他也提到視察南門市場的情形，目前供貨穩定，菜價不受影響，還算平穩正常，比較要注意明、後天颱風離開後，中南部場地若下大雨，會連動影響市場菜價或供貨，要提前預防準備。

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