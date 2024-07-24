竹縣放颱風假就在芎林發雞排？ 烏龍貼文驚動鄉長、警方到場

有民眾跟風發文新竹縣如果今天（24日）放颱風假，就要在芎林鄉某社區發雞排，由於太多人詢問，上午還驚動鄉長和警方現場關切。 （擷取自臉書社團「竹北大小事」）

2024/07/24 14:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕凱米颱風來襲，有網友在PTT發文，氣桃園市去年唯一沒放颱風假，稱桃園若放假要在台北車站發雞排，沒想到此文一貼出，有民眾跟風發文新竹縣如果今天（24日）放颱風假，就要在芎林鄉某社區發雞排，由於太多人詢問，上午還驚動鄉長和警方現場關切，社區警衛也受到困擾。

昨天有網友在臉書社團「竹北大小事」貼文，稱新竹縣24日若放颱風假，就要在芎林鄉某社區發放雞排。此文一貼出，引發網友熱烈討論。沒想到，當地鄉長和民意代表們紛紛接到詢問電話。不過此貼文目前已刪除。

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芎林鄉長黃正彪說，他接到許多鄉親詢問此事，所以今天上午會同警方到該社區了解，避免造成社區警衛和居民的困擾。據了解，貼文發雞排的網友，可能是帳號遭盜用，也有人說疑似是有糾紛，無論如此，這是一起烏龍貼文，沒有發雞排這回事，請民眾勿再四處打聽，更不要到現場白走一趟。

網友留言：「吃飽沒事幹」、「真的會笑死」、「幾歲人了當自己還是小孩子講話都不用負責任的嗎~沒有肩膀的男人丟人現眼」、「唬爛文章啊！我要雞排啦」、「真的不該這樣欺騙大家」、「智力測驗」、「認真就輸了」等。

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