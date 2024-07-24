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凱米轉強颱 花蓮山地萬榮鄉、靠海豐濱鄉緊急撤離

花蓮萬榮鄉、豐濱鄉今天上午被列入土石流保全戶村民，配合警方安排撤離到安全地點，民眾手提大包小包準備離家。（鳳林警分局提供）

花蓮萬榮鄉、豐濱鄉今天上午被列入土石流保全戶村民，配合警方安排撤離到安全地點，民眾手提大包小包準備離家。（鳳林警分局提供）

2024/07/24 13:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕氣象署發布凱米颱風今天上午11點半轉為強烈颱風，花蓮繼秀林鄉昨天實施9個村土石流保全戶撤村，花蓮中區的山地鄉萬榮鄉、靠海的豐濱鄉今天早上也實施災害應變撤離！協辦的鳳林警分局表示，目前萬榮共撤離162人、豐濱鄉撤39人到安全地點。

0403地震後花蓮山區土石鬆動，農村水保署評估致災風險將大為提高，針對震度5強以上地區檢視評估後，包括花蓮市、秀林鄉、吉安鄉的土石流警戒基準值緊急調降100~150mm，，目前花蓮秀林鄉共有32條溪流發布土石流黃色警戒，預估今晚風雨在增強，從秀林到壽豐山區都有可能達到土石流紅色警戒值！

花蓮縣府災防中心統計，統計截至今天上午8點半，已撤秀林鄉花蓮市國福里撤離20人、光復鄉的大馬、大全、大興、大富、大豐村有200多名保全戶須撤離，豐濱鄉豐濱、新社村撤離41人，秀林鄉崇德、富世、秀林、銅門、文蘭、佳民各村也陸續撤709人。

氣象局預估颱風登陸前受地形影響，路徑可能出現偏折或在宜花間外海打轉，今天晚間到明天凌晨將受到颱風近中心強風豪雨侵襲，上午包括山地鄉萬榮鄉西林、見晴、明利、紅葉、馬遠及明利村馬太鞍部落，由萬榮鄉公所及鳳林警分局協助共計撤離162人，而東海岸豐濱鄉的八里灣、復興部落位於海岸山脈山區，共計撤離39人。

吉安鄉公所上午也針對靠山邊的太昌、福興、南華共三個村的土石流保全戶進行撤離，計撤離46戶106人，海邊的吉安鄉榮光社區地勢低窪也將在下午進行勸說撤到安全地點。

花蓮縣府指出，颱風豪雨期間呼籲民眾勿往海邊、山區活動，其中東海岸台11線也密切注意是否因長浪造成路基掏空。此外，花蓮新城警分局也有一名警員在執勤過程風雨太大造成跌倒，自行至國軍花蓮總醫院急診就醫，右側肩膀挫傷，幸好無大礙。

花蓮萬榮鄉、豐濱鄉今天上午被列入土石流保全戶村民，配合警方安排撤離到安全地點，民眾手提大包小包準備離家。（鳳林警分局提供）

花蓮萬榮鄉、豐濱鄉今天上午被列入土石流保全戶村民，配合警方安排撤離到安全地點，民眾手提大包小包準備離家。（鳳林警分局提供）

花蓮萬榮鄉、豐濱鄉今天上午被列入土石流保全戶村民，配合警方安排撤離到安全地點，民眾手提大包小包準備離家。（鳳林警分局提供）

花蓮萬榮鄉、豐濱鄉今天上午被列入土石流保全戶村民，配合警方安排撤離到安全地點，民眾手提大包小包準備離家。（鳳林警分局提供）

花蓮萬榮鄉、豐濱鄉今天上午被列入土石流保全戶村民，配合警方安排撤離到安全地點，民眾手提大包小包準備離家。（鳳林警分局提供）

花蓮萬榮鄉、豐濱鄉今天上午被列入土石流保全戶村民，配合警方安排撤離到安全地點，民眾手提大包小包準備離家。（鳳林警分局提供）

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