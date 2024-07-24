演出台灣本土民謠 師友合唱團世界合唱大賽穿金戴銀

以台師大的校友與學生為主體的師友合唱團，代表台灣參加紐西蘭舉辦第十三屆世界合唱比賽，演出包括台語、客語、原住民族語歌謠，最終摘下「現代作品組」金質獎，以及「有民謠伴奏組」銀質獎。（台師大提供）

2024/07/24 13:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣本土特色的民謠躍上國際舞台！以台師大的校友與學生為主體的師友合唱團，代表台灣參加紐西蘭舉辦第十三屆世界合唱比賽（World Choir Games, WCG），演出包括台語、客語、原住民族語歌謠，最終摘下「現代作品組」金質獎，以及「有民謠伴奏組」銀質獎。

世界合唱比賽是全世界最大的合唱比賽，有來自全球近50國、超過160組參賽隊伍報名、共1萬1000名歌手參與。代表我出征的師友合唱團演唱了台語歌曲「丟丟銅仔」，客語歌曲「春水」與「褒忠讚歌」，以及原住民歌曲「群山歡唱」，藉以傳達台灣傳統文化。

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師友合唱團由積極推廣台灣本土合唱音樂的藝術總監暨指揮曾惠君率領，不僅於2016年夏季遠赴俄羅斯索契，在第九屆世界合唱大賽榮獲「現代作品組」及「民謠伴奏組」2面金牌，在國內各項大賽中也獲獎無數，更是定期舉行慈善巡迴演唱活動，足跡走訪各地醫院、教養院、學校等。

曾惠君除了指揮國小、國中、高中、大學與社會人士的合唱團，年年參與全國學生音樂比賽決賽榮獲前三名的佳績外，亦帶領各級合唱團從事社會公益活動，而為推廣台灣合唱音樂，近年來亦帶領師友合唱團參加韓國釜山國際合唱比賽等國際賽事與文化交流活動。

師友合唱團團長陳聖昌說，非常感謝大家的支持，才能榮獲這2面獎牌，也謝謝總統賴清德、副總統蕭美琴的賀電，讓團員倍感溫馨。並感謝客委會、外交部、僑委會，以及奧克蘭辦事處的協助，才能順利成行。更要感謝老師團的指導，才能奪得佳績，未來會持續努力。

以台師大的校友與學生為主體的師友合唱團，代表台灣參加紐西蘭舉辦第十三屆世界合唱比賽，演出包括台語、客語、原住民族語歌謠，最終摘下「現代作品組」金質獎，以及「有民謠伴奏組」銀質獎。（台師大提供）

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