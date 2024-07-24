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台江國家公園護蟹記錄613隻 今天颱風暫停交管1天

台江國家公園調查志工冒雨執行護蟹行動，並逐一記錄。（圖由台江處提供）

台江國家公園調查志工冒雨執行護蟹行動，並逐一記錄。（圖由台江處提供）

2024/07/24 13:03

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風來勢洶洶，台江國家公園在安南區青草崙堤防一帶執行的護蟹行動，3年來首次遇到颱風，今天暫停交管1天，而昨晚護蟹行動，共記錄到613隻兇狠圓軸蟹，比首日85隻明顯增多，但仍不如預期。

昨晚護蟹行動，包括台江國家公園管理處長謝偉松、保七總隊第七大隊長邱盛煥、台江處保育科長王建智等人也一起參與護蟹行動。因昨晚遇到下雨，陸蟹並未如預期大量出現，但仍記錄到613隻兇狠圓軸蟹，其中有592隻是抱卵母蟹。

台江處保育科長王建智表示，昨晚6點半開始，即出現陸蟹準備過馬路越過都堤防降海釋幼，但踫到下雨，志工觀察到很多陸蟹都躲在潮溝上的草叢內，未越過馬路的記錄線而未列入記錄，因此帳面上數據雖然只有600多隻，但實際上看到的更多，只是未列入記錄。

王建智說明，抱卵母蟹的卵必須遇到海水後才會孵化為幼體，遇到淡水則不會，如果下大雨，雨滴可能會將母蟹的卵打掉沖走，因此如果還不急著生產的母蟹就會先暫時按兵不動，待天氣好轉才會出來降海釋幼。

王建智說，今年台江處第一波護蟹行動為7月21日至25日，今天因颱風，原本的護蟹交管暫停1天，明天則視天氣狀況而定，下一梯次則為8月19日至23日。

台江國家公園管理處長謝偉松（右二）、保七總隊第七大隊長邱盛煥（左二）、台江處保育科長王建智（右一）等人也一起參與護蟹行動。（圖由台江處提供）

台江國家公園管理處長謝偉松（右二）、保七總隊第七大隊長邱盛煥（左二）、台江處保育科長王建智（右一）等人也一起參與護蟹行動。（圖由台江處提供）

兇狠圓軸蟹抱卵母蟹努力越過堤防降海釋幼繁衍下一代。 （台江處提供）

兇狠圓軸蟹抱卵母蟹努力越過堤防降海釋幼繁衍下一代。 （台江處提供）

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