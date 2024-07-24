凱米颱風造成嘉義山海區3071戶停電 台電搶修中

台電人員在嘉義縣阿里山鄉里佳村修復電力。（台電提供）

2024/07/24 12:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕凱米颱風來襲，嘉義地區陸續出現停電災情，台電嘉義區營業處經動員157餘位工程人員、出動吊臂車等工程車輛90輛，持續全力進行電力修復，截至今天中午止有3071戶停電中，主要停電區域集中在嘉義縣布袋、梅山等地區，台電正全力搶修，預期下午恢復供電。

台電表示，颱風橫掃南部地區，風勢一度達7級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度。

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台電嘉義區處與嘉義縣、市政府配合聯繫，指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，遇災情搶修需要，當即向嘉義縣市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，因嘉義縣市政府各級單位第一時間處理，加快復電速度，台電目前除仍持續搶修，並洽鄰近區處支援搶修作業，以儘速恢復供電。

台電表示，電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，無法同時滿足所有用戶需求，請民眾耐心等候。

台電派人員在颱風天修復電力。（台電提供）

台電人員與各機關聯繫注意電力狀況。（台電提供）

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