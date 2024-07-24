雲林海線出現9級強風 崙背路樹傾倒砸中行經轎車

凱米颱風來襲，雲林崙背傳出災情，縣道154線道路有路樹傾倒壓到一輛轎車，造成車輛受損，幸車上人員安全。（西螺警分局提供）

2024/07/24 11:55

〔記者黃淑莉／雲林報導〕凱米颱風來襲，雲林災害應變中心11點提升為一級開設，沿海地區已出現9級強風，崙背鄉縣道154線（綠色隧道）有路樹傾倒壓到一輛行經轎車，幸僅引擎蓋受損，車上人員沒有受傷，該道路與雲13、雲10路口封路。

雲林縣長張麗善今天上午9點半召開凱米颱風災害應變中心第一次整備會議，並與全縣20鄉鎮市同步視訊聽取各公所整備狀況，其中崙背公所報告鄉內已傳災情，縣道154線綠色隧道有路樹傾倒壓到一輛行經轎車，幸無人員受傷，另擔心下午風大雨大，154線道路封路擴大。

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古坑鄉長林慧如指出，氣象署已針對古坑鄉發布超大豪雨特報，鄉公所已針對土石流保全戶做預防性撤離，將安置在中華科技大學翠華會館。

聽取各公所報告後，張麗善裁示表示，因逢大潮可能造成海水倒灌及積淹水災情，請沿海鄉鎮及水利處早因應水閘門、抽水站等水利設施務必保持功能正常，監控水位加強戒備。

古坑山區部分，根據氣象署預估山區總雨量會達900至1300毫米，最近地震頻繁恐引發土石流的風險劇增，社會處、民政處及古坑公所協助在今天下午3點完成樟湖、草嶺、華山及桂林山區共17戶土石流保全戶完成預防性撤離，必要時進行強制撤離。

崙背縣道154線綠色隧道已進行預防性封路。（西螺分局提供）

雲林縣凱米颱風災害應變中心今天上午11點一級開設。（記者黃淑莉攝）

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