凱米暴風圈籠罩花蓮！風強浪大 2米直徑大榕樹連根倒

清潔隊緊急派車輛鋸掉橫跨在馬陸上的粗大樹幹、樹枝，將路面恢復通行。（花蓮市公所提供）

2024/07/24 12:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕凱米颱風暴風圈已進入東部陸地，今天上午11點半已升級為強烈颱風；花蓮氣象站今天早上觀測到最大陣風8級，市區發生多處路樹傾倒，還有樹幹直徑2公尺老榕樹遭連根拔起；沿海也出現最大每秒7.9公尺強風、浪高3公尺，海巡署上午加強戒備，提醒民眾勿靠近海邊！

花蓮地區受到凱米颱風暴風圈侵襲，外圍環流引發陣陣強風，隨著颱風逼近風速也節節上升！昨晚最大陣風6級，到了今天清晨5點開始，花蓮氣象站已觀測到最大陣風8級，平均風速也有3到4級，花蓮市美崙地區風大強勁，民眾有感，直說颱風天車子開在路上遇到強陣風，車子都感覺飄飄很恐怖！

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花蓮市公所清潔隊指出，昨晚起接獲多起路樹倒伏通報，集中在美崙工業區周邊，包括華東路、中美路、東興路等多處，清潔隊派員在第一時間前往清理，迅速排除；今天清晨花蓮市精美路上還有一棵約7米高、樹幹2米寬的大榕樹，不敵強勁風勢遭連根拔起，市公所農觀課出動高空作業車協助清潔隊清除。

花蓮市長魏嘉彥指出，凱米暴風圈帶來的風雨不容小覷，有可能會帶來致災性的強風豪雨，由於正值天文大潮，沿海地區也要特別留意海水倒灌，各抽水站也已做好準備因應。

此外，花蓮沿海隨著颱風逼近，上午觀測浪高約3.3公尺，但預估下午風力平均12至13級、陣風將高達15級，浪高也將有9到10公尺，因此海巡單位今晨派員戒備花蓮沿海，提醒民眾勿在海邊活動。

花蓮市精美路有2公尺粗的巨大榕樹，遭到凱米颱風的8級強陣風吹倒，根部裸露。（花蓮市公所提供）

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