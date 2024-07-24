上午風雨不大民眾出遊 蔣萬安：下午增強勿輕忽

蔣萬安再度提醒切勿輕忽，下午雨勢風力就會增強，要求市府觀光傳播局、媒體事務組加強宣導民眾勿外出。（記者田裕華攝）

2024/07/24 10:35

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（24）日上午9點主持凱米颱風第2次工作會報，接著前往視察南門市場、捷運萬大線植物園站、中正橋改建工程、磺港溪再造C段護岸及步道整建工程、奇岩抽水站防颱整備情形，以及三腳渡堤外停車場車輛及設備疏散情形，對於上午風雨不大，部分民眾仍安排外出娛樂活動，蔣萬安再度提醒切勿輕忽，下午雨勢風力就會增強，要求市府觀光傳播局、媒體事務組加強宣導民眾勿外出。

蔣萬安指出，他會到南門市場了解蔬果、菜供應的情況、價格，視察捷運站工程、磺港溪再造等工程防颱的狀況，而三腳渡堤外停車場地勢低窪，過去有淹水的狀況，除了了解設施移置的狀況，若今天下午雨勢增強，也要加強防颱避免淹水在發生。

請繼續往下閱讀...

災害防救辦公室根據氣象團隊的分析指出，凱米颱風持續增強，水氣豐沛且環流逐漸擴大，尤其昨晚結構重整後，顯示有逐漸增強的情況，近中心結構結實，預計路徑為宜蘭南側登陸，風力、雨量都較昨日預估上修，市區陣風可能達10級以上，較大降雨時間較昨天長，風雨影響最大期間為今（24）日晚上至25日上午，降雨較大區域：陽明山區、南港、信義、文山區。

今（24）天停班停課，有許多網友留言稱台北市長蔣萬安是最帥的市長，蔣萬安表示，最帥的不會是他，是今天留守、辛苦的同仁，以及各項防颱整備的團隊。

媒體也追問蔣萬安他對台中市長盧秀燕落地美國不久，隨即趕回防颱的看法，蔣萬安說，盧秀燕安排出訪美國，也心繫颱風的影響，即刻返台確保防災整備工作，為什麼被稱作「媽媽市長」，由此可見。

蔣萬安也表示，中部縣市雖然比較晚宣布停班停課，但都是即時的掌握颱風路徑跟氣象團隊的分析，且颱風隨時在變化，也是掌握即刻就新的相關預測做的判斷，都是從民眾安全的考量出發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法