坐鎮中央災害應變中心 賴清德提醒土石流地區就應撤離

總統賴清德（中）24日在行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳等人陪同下，視察凱米颱風中央災害應變中心第五次工作會報。（記者廖振輝攝）

2024/07/24 10:33

〔記者陸運鋒／新北報導〕凱米颱風直撲台灣，總統賴清德、行政院長卓榮泰今早坐鎮中央災害應變中心，聽取各部會舉行第四次工作會報；賴清德提醒，台灣在0403地震後，更容易發生土石流，所以中央與地方應變中心更要共同合作，該撤離的民眾應迅速撤離，避免地震後加上龐大雨量造成土石流發生，特別在潛勢地區有慢性病都要特別注意。

賴清德表示，凱米颱風是今年第一個進入台灣的颱風，而南部地方適逢漲潮，低窪地區要非常關注，雖有抽水站、抽水機，但要更用嚴格標準預先撤離，也感謝行政院長、內政部長及各部會，已感救災已經到位，無論水力、電力、電信、交通，農產及糧食都已經準備完畢，希望經由大家努力將災害降至最低。

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賴清德說，水庫管理單位要特別小心，水非常珍貴，一年到頭旱災，這部分可能會基於珍惜立場態度會保守，但該預防性放水就要放，雖然很多水庫已經有放水，但可再檢討，是否有其他水庫也需要，否則這颱風挾帶的雨量，洩洪之後水量非常大，會造成很大的傷害。

此外，颱風雨量最大是今晚至明晨，賴清德說，有時地方政府放假是白天，晚上卻沒放，這部分中央要留意一下，另外請民眾在颱風時千萬別出門，這樣防救災會更加順利，安全第一。

卓榮泰說，未來24小時是非常險峻的挑戰，從各部會工作報告中，無論交通、民生、醫療人力資源各方面，都已確切掌握，而國防部也已預備兵力，希望是備而不用，一但有需要將為民眾解決困難。

卓榮泰指出，指揮中心與各縣市首長務必保持聯繫，希望能夠全程坐鎮，親自指揮判定各種資訊，然而颱風過後的恢復、垃圾清除部分，也是市民所關切的，請地方政府更要注意。

總統賴清德（中）24日在行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）等人陪同下，視察凱米颱風中央災害應變中心第五次工作會報。（記者廖振輝攝）

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