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最慢宣布放颱風假？彰化縣長王惠說話了

彰化縣昨天深夜緊急宣布放颱風假，也讓王惠美臉書被留言灌爆了。（取自王惠美臉書）

彰化縣昨天深夜緊急宣布放颱風假，也讓王惠美臉書被留言灌爆了。（取自王惠美臉書）

2024/07/24 10:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕凱米颱風來勢洶洶，彰化縣先在昨天晚間8點宣布正常上班、上課，到接近晚上12點才急轉彎宣布停班停課，也讓縣長王惠美臉書被灌爆了，有人就抱怨為何彰化縣是最慢宣布放颱風假的縣市，對此，王惠美強調，因為根據中央氣象署昨晚11點半的最新資料，預估今天西半部將有10至11級強陣風，已達停班停課標準，基於中彰投共同生活圈，才宣布停班課。

針對放颱風假急轉彎，王惠美今天再度解釋，王惠美表示，一切都依照據中央氣象署的預測資料，如果中彰投達到停班課的標準就停，但昨晚8點之前的資料，仍未達標準，所以就先行宣布照常上班上課。

王惠美說，但在昨天深夜11點半的最新資料顯示，因為凱米颱風路徑轉向偏南移，預估彰化縣將在今天中午過後風勢將轉強，西半部將有10至11級強陣風，確實已經達到停班停課的標準，加上台鐵也在昨天夜間宣布東、西幹線對號車上午停駛，基於中彰投是共同生活圈，所以宣布今天停止上班上課。

不過，由於彰化縣放颱風假到了半夜急轉彎，不少人是睡醒才發現「哇！放颱風假了！」，有人就說「睡覺還是有用的，一覺醒來，大家的願望都實現了」，但也有人認為，如果因為下午風雨變大再宣布停班課，不如就提早宣布今天直接停班課，才不會讓上課、上班的人都在戶外奔波往返。

彰化縣昨天深夜緊急宣布放颱風假，也讓王惠美臉書被留言灌爆了。（取自王惠美臉書）

彰化縣昨天深夜緊急宣布放颱風假，也讓王惠美臉書被留言灌爆了。（取自王惠美臉書）

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