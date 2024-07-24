凱米雨量恐超負荷 翡翠水庫不排除洩洪

根據台大氣象團隊的分析，翡翠水庫集水區的累積雨量可能達到700毫米，大於水庫可承受的累積雨量，不排除有洩洪的需要。（資料照）

2024/07/24 10:03

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（24）日上午9點主持凱米颱風第2次工作會報，聽取相關報告後指出，根據台大氣象團隊的分析，翡翠水庫集水區的累積雨量可能達到700毫米，大於水庫可承受的累積雨量，不排除有洩洪的需要，並表示凱米的預估路徑相似莫拉克颱風 對台北影響相似蘇迪勒颱風，對北市的影響可能遠超乎預期。

蔣萬安指出，根據台大氣象團隊的分析，凱米颱風今天下午會開始逐漸增強，到明天上午對北市影響嚴重，要求各局處做好準備、落實工作，在颱風遠離後，盡快展開復原工作。

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另一方面，翡翠水庫管理局有提到水庫可承受的累積雨量是540毫米，但氣象團隊預估累積雨量有可能達到700毫米，大於水庫可承受的累積雨量，屆時有洩洪的可能；蔣萬安要求翡管局注意事先宣導，提醒下游地區加強防護，同時跟新北市政府聯繫加強防備。

蔣萬安表示，根據過往經驗跟7月10日強降雨影響，土石流列管邊坡、山邊老舊聚落，各區公所要加強留意，一旦需要緊急疏散，要提前做好準備工作；颱風對北市造成的災情向來以路樹傾倒為大宗，目前仍以路樹傾倒居多，請工務局督導相關單位加強穩固等措施，避免造成任何市民生命財產威脅。

蔣萬安最後指出，還是有民眾看到上午的風勢、雨勢似乎不如強颱劇烈，仍然外出，但下午之後雨勢、風勢都會增強，凱米預估路徑相似莫拉克颱風，對台北影響相似蘇迪勒颱風，民眾絕對不能輕忽。

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