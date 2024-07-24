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颱風台中停班停課 中捷今全線班距調整15分鐘一班

颱風台中停班停課，中捷今全線班距調整15分鐘一班。（記者蘇孟娟攝）

颱風台中停班停課，中捷今全線班距調整15分鐘一班。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/24 08:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風來襲，台中市今日停班停課，台中捷運公司表示，今日捷運綠線配合停班停課調整班距為全線15分鐘一班，並視旅運狀況機動調整，瞬間風力達10級，列車將暫停行駛，營運資訊將公布於中捷官網、臉書及APP，請民眾留意相關訊息。

中捷指出，因應凱米颱風來襲，中捷已全面啟動防颱應變作業，加強檢視車站、列車及設施設備，提高警覺注意任何狀況，以確保颱風期間捷運系統和旅客安全。為配合台中市停班停課，捷運綠線今日全日班距調整為15分鐘，並視人潮狀況機動加密班距。

中捷指出，行控中心也將持續監看風力等級，視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。列車暫停行駛後，經確認風力已減弱，平均風力未達8級，或瞬間風力未達10級，且時間滿2小時，將啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後恢復營運。

中捷指出，捷運即時營運狀態可至台中捷運官網、臉書或APP查詢，若有相關服務問題，請於上午8時至晚上12時撥打客服專線（04）3706-3606洽詢。

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