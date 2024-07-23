凱米颱風來襲 陳其邁：土石流達黃色警戒就強制撤離

凱米颱風高雄一級開設，陳其邁主持首場工作會議。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/23 22:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今晚到災害應變中心主持凱米颱風一級開設應變工作會議，宣布明天停班停課，也提醒適逢大潮、低窪區要做好準備，山區土石流一旦達到黃色警戒，就會開始強制性撤離。

陳其邁說，明天上午適逢大潮，加上颱風帶來暴潮，會造成海平面海浪上升幅度更大，他在會中指示水利局，確保所有抽水機組保持良好狀態，提早佈置抽水機，並務必督導本市淹水潛勢區、沿海低窪地區區公所，做好區域排水措施，預備充足沙包，確保各地區水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常。

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此外，也要加強車行地下道巡查警戒，即時示警強降雨容易造成之地下道瞬間積淹水，並請環保局務必加強易淹水地區之排水口落葉與垃圾清除。

他也請交通局提早完成開放颱風期間供民眾停車空間，並強調針對公有停車場地下停車空間請提早安裝防水閘門或堆置沙包，也與民政局掌握災害潛勢地區民眾疏散撤離作業，隨時備妥交通工具以利疏運，並請工務局等相關局處巡查轄管工程工地、新建整修工程之施工圍籬、鷹架及相關設備設施，並加強固定或搬移作業，針對大型廣告物或大型行道樹枝葉等易受強風吹落之懸掛物品，進行固定、拆除或修剪作業，避免掉落危害。

有關山區預防措施，陳其邁於會中與山區各區公所視訊，特別提醒務必注意漲潮時間及土石流警戒訊息，提早做好準備，並請那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區、六龜區提前預防性撤離作業；強調一旦達到黃色警戒，就會開始強制性撤離，相關保全人口也都有造冊，並要求慢性病患者、孕婦及洗腎患者等有就醫需求者，務必提早下山，做好相關的器材準備，包括衛生所的藥品、急用的醫療設施等。

陳其邁也呼籲市民朋友配合加強廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔的固定措施，並備妥存糧、清理居家排水，落實防颱準備工作，易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所，了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，如有相關災情民眾亦可透過1999進行通報。

一旦颱風警報發布，市府將立即禁止民眾任何入山與海邊禁止停留的區域戲水等等，以避免危險的活動，針對不遵守安全規定的行為，將會嚴格執法並對違規者開罰。

凱米颱風高雄一級開設，今晚舉行首場工作會議。（記者王榮祥翻攝）

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