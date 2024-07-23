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桃機防颱大作戰 提醒旅客先確認搭乘班機動態

桃園機場公司綁橋防颱。（桃園機場公司提供）

桃園機場公司綁橋防颱。（桃園機場公司提供）

2024/07/23 23:04

〔記者姚介修/桃園機場報導〕凱米颱風來襲，桃園機場今晚已完成防颱整備，加強巡檢，統計截至今晚7點，明天（24日）計有74班取消包括入境37班（客機34班、貨機3班）、出境37班（客機34班、貨機3班），也有部分航班提早出發，桃園機場公司提醒旅客出發前向航空公司查詢即時航班資訊。

桃園機場今晚6點進入凱米颱風W24（暴風圈於24小時到達機場上空）警報階段，因應颱風可能帶來的強風豪雨，機場公司5點召開第一次應變會議。機場公司總經理范孝倫聽取颱風動態、業務單位和國籍航空公司整備應變報告後，指示各單位提升警戒，落實應變準備。各航空公司已陸續發布航班異動資訊，機場公司呼籲旅客及接機民眾，出發前向航空公司查詢最新航班及聯外交通資訊，確保行程順利。

機場公司上週已預先展開防颱應變準備，巡檢機場電力、空調、給排水、電車、空橋等設施；各施工工區、排水幹線及空側加強巡查，持續回報。防颱物資部分，包括4570個防汛砂包、52組防水閘門、96組防水擋板、145台移動式抽水機、36座移動式發電機、每日最大供餐量逾6萬2000份等都已完成整備，並在機場航站南北路地下道前、中央通道入口、停車場入口等各重要地點加強防護，空側部分多部大型抽水機、挖土機、發電機等機具也待命中。

另外，為確保航機與空側設施安全，將於最大瞬間風速達48浬（10級風下限）時停止空橋操作、最大瞬間風速超過55浬（10級風上限）時綁橋固定；同時加強固定地面航機並加大停放間距，避免因強風吹襲碰撞受損。

受颱風外圍環流影響，民航局飛航服務總台台北區域管制中心協調鄰區後，發布桃園機場到場航機流量管制飛航公告，24日中午12點起到颱風過後的26日午夜12點，對往桃園機場到場航機實施流量管制，並將視天候及航行量機動調整。機場公司將配合調度管理場內營運停機位，以兼顧機場作業安全與效率。

依桃園機場航務系統統計截至今晚7點，明天取消航班計有74班，另有其他航班時段可能提早或延後起飛。航空公司持續視天候滾動調整航班，最新航班資訊，建請旅客務必注意航空公司之異動通知，或及早查詢各航空公司網站、APP等航班異動資訊：

中華航空：https://www.china-airlines.com/
長榮航空：https://shorturl.at/I5mdU
星宇航空：https://www.starlux-airlines.com/zh-TW/flight-status
台灣虎航：https://www.tigerairtw.com/zh-tw

因應凱米颱風來襲，機場公司召開應變會議。（桃園機場公司提供）

因應凱米颱風來襲，機場公司召開應變會議。（桃園機場公司提供）

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