週三風強雨大 中南部、宜花山區防超大豪雨

週三（24日）全台風雨明顯，並易有大雨或豪雨。（資料照）

2024/07/23 22:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（24日）受凱米颱風影響，各地風雨明顯，有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨，中南部、宜花山區有局部超大豪雨發生。

中央氣象署預報，週三各地風雨明顯，北部、東南部山區有局部大豪雨發生的機率，尤其中南部及東北部山區有局部超大豪雨，北部、東南部山區有局部大豪雨發生，山區土石鬆軟，連日降雨須留意土石坍方等危險。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週三各地高溫約29至32度，颱風外圍環流沉降影響，台東及金門地區有焚風發生的機率，要留意有局部36度以上高溫發生的機率，請多留意並多補充水分。

颱風方面，第3號颱風「凱米」，23日下午2時中心距離鵝鑾鼻東南東方約460公里的海面上，以北北西轉西北的方向進行，預計週三晚上至週四中心最接近台灣，週三及週四風雨最明顯，風雨強度將視其路徑偏轉角度、暴風半徑及強度發展而定，請留意最新的預報資訊，並預先做好防颱準備。

天氣風險公司提醒，週三「凱米」颱風將進入宜花外海，週四（25日）颱風將通過北部陸地進入台灣海峽，台灣週三、週四將受颱風暴風圈籠罩北台灣影響，各地風雨有感，尤其北部、東北及各山區，都有強風豪雨，請大家提高警覺，務必做好防颱措施。

氣象署也提醒，颱風接近期間，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海及馬祖易有長浪發生，浪高可達３到５公尺，非必要請避免前往海邊活動；此外，週三之前適逢年度大潮，台南至屏東及基隆北海岸、宜蘭在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象，請多留意。

紫外線方面，台東縣為紫色「危險級」；金門縣、連江縣、花蓮縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。

空氣品質方面，週三颱風及其外圍環流影響，環境風場為東北風，全台擴散條件佳，空品多為良好。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

溫度方面，週三受颱風外圍環流沉降影響，台東及金門地區有焚風發生的機率，要留意有局部36度以上高溫發生。（圖截取自中央氣象署）

第3號颱風「凱米」預計週三晚上至週四中心最接近台灣，這兩天風雨最為明顯。（圖取自中央氣象署）

紫外線方面，週三台東縣為紫色「危險級」；金門縣、連江縣、花蓮縣為紅色「過量級」；其餘縣市均為「中、高量級」。（圖截取自中央氣象署）

空氣品質方面，週三北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。（圖截取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法