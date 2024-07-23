八八風災曾變水鄉澤國 林邊官埔設抽水站

縣長周春米視察林邊官埔抽水站。（屏東縣政府提供）

2024/07/23 22:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣林邊鄉在莫拉克颱風下超大豪雨，林邊溪水暴漲破堤湧入林邊、佳冬，屏東縣政府向中央爭取預算興建「官埔抽水站」，縣長周春米今天視察縣內防洪措施時說，凱米颱風來勢洶洶，縣府多年來籌備防洪設施，官埔抽水站雖未正式啟用，但這次颱風若有需要即會運轉，保護縣民生命財產安全。

屏東縣政府災害應變中心晚間8點一級開設，縣長周春米下午到枋寮鄉、林邊鄉、東港鎮等沿海地區視察，確認抽水站、抽水機運轉情形，其中，東港鎮因大潮積水至今。縣長指示鄉鎮公所隨時監控掌握水情，更要求縣府團隊嚴陣以待，全面監控及防範，呼籲民眾共同做好防汛準備。

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林邊溪水曾於莫拉克颱風中暴漲，兩旁護岸潰堤，灌入林邊、佳冬兩鄉，其中，林邊鄉潰堤處就在「親林公園」附近，當地是林邊鄉最低窪處，潰堤後溪水灌入，整個鄉都變成水鄉澤國，後續雖填補堤防並加強，但當地勢過低，仍有積淹水可能，當時前總統蔡英文視察後，於前瞻治水預算支應整治，後續經規劃、選址，興建「官埔抽水站」。

周春米今天視察指出，林邊官埔地區地勢相對低漥，往年公所備有0.3cms（立方公尺每秒）的10台移動式抽水機，為讓抽水機具更加完善與便利，時任立委時期極力向中央爭取防汛設備，目前林邊官埔抽水站每秒可抽取3cms，加上公所移動式抽水機，共可達到6cms的排水量，盼能有效改善當地積淹水問題。

水利處指出，該處因為是低漥處，有必要以固定式的抽水站因應，盼能整治水患對林邊鄉內的威脅，造價約1.2億元，目前林邊溪沿線包括佳冬的大武丁、海埔抽水站及塭仔抽水站及林邊的a幹線抽水站還有放索溝抽水站，官埔抽水站則可望在8月即正式啟用，但這次凱米颱風將視水位投入運轉。

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